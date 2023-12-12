Пошкодили IT-інфраструктуру: у "Київстарі" розповіли про ситуацію із мережею

За словами Олександра Комарова, наразі частково працює лише фіксована мережа, однак якщо ситуація не зміниться, вона теж перестане працювати протягом наступних 8-12 годин.

Related video

Унаслідок хакерської атаки було суттєво пошкоджено IT-інфраструктуру мобільного оператора "Київстар". Про це в ефірі телемарафону розповів СЕО компанії Олександр Комаров.

Поки що в компанії не можуть сказати, коли саме повернуться до роботи в штатному режимі. За словами Комарова, відбулася потужна хакерська атака, відтак наразі в компанії оцінюють масштаби пошкоджень і скільки часу займе відновлення.

Гендиректор "Київстару" зазначив, що основною метою цієї атаки було пошкодження віртуальної IТ-інфраструктури оператора. Він пояснив, що після хакерської атаки компанія не могла протидіяти на віртуальному рівні. Тому вони були вимушені виключити "Київстар" фізично з мережі, аби ворог не отримав доступ до інфраструктури компанії.

Важливо

Збій у "Київстар": МВС звернулося із важливою заявою

Попри це, витоку особистих даних користувачів оператора не відбулося, адже вони перебувають на інших елементах інфраструктури. Найвразливішою є інформація про геолокацію користувачів, утім, ці дані залишилися захищеними.

Також через часткове руйнування системи українцям не буде доступна послуга "Національний роумінг". За словами Олександра Комарова, наразі компанія не пускає мережу зовнішні контакти, навіть якщо вони верифіковані як партнери.

Станом на зараз абоненти "Київстар" не мають доступу до зв’язку й інтернету, частково працює фіксована мережа. Однак якщо ситуація не зміниться, вона теж перестане працювати протягом наступних 8-12 годин.

Збій у роботі мобільний операторів: що відомо

Зранку 12 грудня мобільний оператор "Київстар" повідомив про масштабний збір у роботі. Користувачі залишилися без доступу до інтернету і зв’язку, також не працював сайт оператора.

Невдовзі стало відомо, що причиною такої ситуації є хакерська атака на ядро мережі.

Також про проблеми в роботі повідомив мобільний оператор Vodafone. Абоненти оператора скаржаться на проблеми з інтернетом і поповненням рахунку. Зокрема, спостерігаються проблеми в роботі застосунка.