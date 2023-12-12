"Восстанавливать будут минимум сутки": эксперт о масштабах атаки на "Киевстар"

Сбой послужил уроком для военных, потому что армия не должна опираться только на гражданские системы связи, считает Сергей Флеш.

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Последствия атаки на "Киевстар" специалисты будут устранять еще как минимум сутки, поскольку ее масштабы очень большие. Об этом пишет украинский военнослужащий, специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей Безкрестнов (Флеш).

Он выделил отдельные пункты в ситуации, которая произошла с "Киевстаром".

Не стоит слушать вбросы противника: ни сегодня, ни завтра не лягут ни банки, ни другая связь. Перекос трафика конечно сказался на нагрузке, которую приняли другие операторы. У Lifecell и Vodafone может быть занята сеть. Терминалы пополнения, самообслуживания и платежные терминалы в магазинах могут не работать, если в них стояли карты Киевстара. Данный сбой — это хороший урок нашим военным — только на гражданские системы связи армия не должна опираться.

Сергей Флеш отметил, что подобной масштабной атаки до сих пор не испытывал ни один мобильный оператор в мире.

"Того, что произошло, не было нигде и никогда (по масштабу) за всю историю мобильной связи и не только в Украине. Моя оценка исправления ситуации — сутки. При хорошем прогнозе", — считает эксперт.

Позже он отметил, что сроки восстановления работы оператора очень большие.

"По своему опыту работы в оператора знаю, что если произошло уничтожение данных на сетевых элементах, то восстановление производится из бэкапов (архивов) на серверах. Если уничтожены и они, тогда достаются аварийные архивы, например, на магнитных лентах или "низкоскоростных" носителях информации. Восстановление таких носителей чисто физически требует много времени", — считает Сергей Флеш.

Эксперт прогнозирует, что "Киевстар" сможет возобновить работу не раньше вечера 13 декабря.

12 декабря в работе сетей "Киевстар" произошел масштабный сбой, вслед за которым начались проблемы с другими системами.

СБУ открыла уголовные производства по восьми статьям из-за кибератаки на компанию "Киевстар". По одной из версий, за этим могут стоять российские спецслужбы.