"Тотальна вразливість": нардепка розповіла про наслідки збою у "Київстарі" та "Монобанку"

Депутатка Вікторія Гриб проінформувала, що без зв’язку 24 мільйони українців. З її слів, кожна година збою несе "шалені збитки".

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12 грудня у роботі мобільного оператори "Київстар" стався масштабний збій після кібератаки, а банківський сервіс Monobank зазнав DDos-атаки. Народна депутатка, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб пояснила, які у цього будуть наслідки.

"Збій в роботі "Київстару" та проблеми "Монобанку" внаслідок хакерських атак продемонстрували тотальну вразливість телекомунікаційної інфраструктури. За ланцюговою реакцією "лягли" банківські сервіси — термінали та банкомати банків, які працюють на мобільних картках", — зазначила нардепка.

Вона наголосила, що без зв’язку залишились 24 мільйони абонентів. "Київстар" — це найбільша інфраструктура зв'язку в Україні, і компанія має понад 53 тисячі базових станцій.

"Для бізнесу навіть година без зв'язку — це шалені збитки. Я вже мовчу про неможливість викликати швидку чи поліцію, або ж рятувальників у прифронтових регіонах", — написала Гриб.

Депутатка закликала розпочати "серйозне розслідування" кібератак та зробити "серйозні висновки" з ситуації, яка склалась.

"Кібернетична безпека — один з найвищих пріоритетів, наряду з енергетичною безпекою", — підкреслила вона.

Пост Вікторії Гриб від 12 грудня Фото: Скриншот

Нагадаємо, у Мінінфраструктури пообіцяли відновити зв’язок за декілька годин.

Через збій у роботі "Київстару" не працює частина банкоматів, POS-терміналів та інформативно-платіжних терміналів "Ощадбанку".

У компанії "Київстар" офіційно підтвердили хакерську атаку та пообіцяли компенсації тим, хто не зміг скористатись сервісами через відсутність зв’язка.

Співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомляв, що банк зазнав масованої DDos-атаки. Згодом він завірив, що сервіс у безпеці й атака була успішно відбита.