У РФ збільшили бойову частину "Шахедів" до 90 кг: українців попередили про небезпеку (фото)

Дрони-камікадзе "Шахед" зі збільшеною бойовою частиною містять металеві елементи для більшого ураження. ЗС РФ всіляко прагнуть збільшити кількість жертв серед мирного населення, заявив глава ОП Андрій Єрмак.

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Російські війська запускають по Україні дрони-камікадзе "Шахед" зі збільшеною бойовою частиною до 90 кілограм, у якій є металеві елементи. Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Уночі 30 січня окупанти атакували Україну "Шахедами"

"Поліпшення" дронів потрібне, щоб збільшити кількість жертв серед цивільних, переконаний Єрмак.

"Злочинці і терористи мають отримати відповідь за це, і вони її отримають", — підсумував глава ОП.

Очевидно, Єрмак зробив пост у зв'язку з трагедією в Сумах. Уночі 30 січня окупанти атакували Україну "Шахедами" і один із них влучив у житлову багатоповерхівку в місті. Потужний вибух убив дві подружні пари.

Нагадаємо, українські дрони можуть нести на собі боєголовку вагою 250 кг. Один із таких БПЛА "відвідав" Брянську область.

Китай тим часом створив унікальний дрон Feiyi, що працює під водою і в повітрі. Специфічна конструкція складних крил допомагає апарату зменшити опір воді.