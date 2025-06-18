Тегеран без баллистики: Израиль уничтожил более 200 пусковых установок иранских ракет (видео)

Военная кампания Израиля против иранской ракетной инфраструктуры, проводимая в рамках операции «Народ как лев», уже дает ощутимые результаты. По оценке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), за последние сутки Иран смог выпустить лишь около 20 баллистических ракет, что значительно меньше по сравнению с пиковыми днями, когда было зафиксировано до 370 пусков.

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Успешная кампания ЦАХАЛ привела к тому, что Иран отодвинул свои пусковые установки еще дальше от Израиля, пишет The War Zone со ссылкой на израильских военных.

"Мы нанесли существенный урон иранскому режиму, и, таким образом, они были отброшены в центральный Иран. Теперь они сосредоточили свои усилия на ведении ракетного огня из района Исфахана", — сказал бригадный генерал Эффи Дефрин.

С начала боевых действий 13 июня израильская сторона заявила об уничтожении более 200 пусковых установок баллистических ракет, что, по ее данным, составляет значительную часть арсенала Ирана. Начальник Оперативного управления ЦАХАЛ генерал-майор Одед Басюк, подчеркнул, что несмотря на достигнутые результаты, угроза ударов со стороны Ирана сохраняется.

"Мы будем оставаться готовыми к обороне. Я оцениваю, что иранцы продолжат попытки нанести ущерб Израилю", — заявил он.

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По предыдущим данным, за первые три дня боевых действий ЦАХАЛ уничтожил более 120 пусковых установок ракет класса "земля–земля", что составляет приблизительно треть от всего их количества в распоряжении Корпуса стражей исламской революции.

Преимущество израильской авиации и удары на большой глубине

Эксперты отмечают, что авиация Израиля получает преимущество за счет выдвижения топливозаправщиков дальше на восток, позволяя истребителям дольше находиться в зоне поиска и поражения целей. Это критически важно, поскольку пусковые установки баллистических ракет Ирана мобильны, маскируются и могут быть размещены практически где угодно.

Благодаря улучшенной логистике, самолеты ЦАХАЛ теперь способны нести более тяжелые боеприпасы прямого действия, включая противобункерные боеприпасы. Это позволяет атаковать не только отдельные пусковые установки, но и укрепленные подземные склады — так называемые "ракетные пещеры", где хранятся запасы дальнобойных ракет.

Последствия атак

Нанесенные удары по ракетной инфраструктуре Ирана снизили его способность к массовым ракетным обстрелам, считают аналитики. Это важно для обороны, поскольку насыщенные атаки могут перегружать системы ПРО, создавая "прорывы" в обороне. Хотя одиночные или маломасштабные запуски все еще представляют опасность, они более эффективно перехватываются израильской и американской ПРО.

Таким образом, сложившаяся ситуация приобретает черты дистанционной войны на истощение: решающее значение приобретает соотношение между оставшимися у Ирана средствами удара и запасами перехватчиков у Израиля и союзников. Пока что, по оценкам, Иран проигрывает эту гонку.

Напомним, израильская авиация поразила два истребителя F-14 Tomcat воздушных сил Ирана в результате точечных авиаударов по военным объектам в районе Исфахана. До авиаудара Иран являлся последним оператором данных самолетов.