Тегеран без балістики: Ізраїль знищив понад 200 пускових установок іранських ракет (відео)

Військова кампанія Ізраїлю проти іранської ракетної інфраструктури, яку проводять у межах операції "Висхідний лев", уже дає відчутні результати. За оцінкою Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), за останню добу Іран зміг випустити лише приблизно 20 балістичних ракет, що значно менше порівняно з піковими днями, коли було зафіксовано до 370 пусків.

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Успішна кампанія ЦАХАЛ призвела до того, що Іран відсунув свої пускові установки ще далі від Ізраїлю, пише The War Zone з посиланням на ізраїльських військових.

"Ми завдали істотної шкоди іранському режиму, і таким способом вони були відкинуті в центральний Іран. Тепер вони зосередили свої зусилля на веденні ракетного вогню з району Ісфахана", — сказав бригадний генерал Еффі Дефрін.

З початку бойових дій 13 червня ізраїльська сторона заявила про знищення понад 200 пускових установок балістичних ракет, що, за її даними, становить значну частину арсеналу Ірану. Начальник Оперативного управління ЦАХАЛ генерал-майор Одед Басюк наголосив, що попри досягнуті результати, загроза ударів з боку Ірану зберігається.

"Ми будемо залишатися готовими до оборони. Я оцінюю, що іранці продовжать спроби завдати шкоди Ізраїлю", — заявив він.

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За попередніми даними, за перші три дні бойових дій ЦАХАЛ знищив понад 120 пускових установок ракет класу "земля-земля", що становить приблизно третину від усієї їхньої кількості в розпорядженні Корпусу вартових ісламської революції.

Перевага ізраїльської авіації та удари на великій глибині

Експерти зазначають, що авіація Ізраїлю отримує перевагу завдяки висуненню паливозаправників далі на схід, даючи змогу винищувачам довше перебувати в зоні пошуку та ураження цілей. Це критично важливо, оскільки пускові установки балістичних ракет Ірану мобільні, маскуються і можуть бути розміщені практично де завгодно.

Завдяки поліпшеній логістиці, літаки ЦАХАЛ тепер здатні нести важчі боєприпаси прямої дії, включно з протибункерними боєприпасами. Це дає змогу атакувати не тільки окремі пускові установки, а й укріплені підземні склади — так звані "ракетні печери", де зберігаються запаси далекобійних ракет.

Наслідки атак

Завдані удари по ракетній інфраструктурі Ірану знизили його здатність до масових ракетних обстрілів, вважають аналітики. Це важливо для оборони, оскільки насичені атаки можуть перевантажувати системи ПРО, створюючи "прориви" в обороні. Хоча поодинокі або маломасштабні запуски все ще становлять небезпеку, їх більш ефективно перехоплюють ізраїльська та американська ПРО.

Отже, ситуація, що склалася, набуває рис дистанційної війни на виснаження: вирішального значення набуває співвідношення між засобами удару, що залишилися в Ірану, і запасами перехоплювачів в Ізраїлю і союзників. Поки що, за оцінками, Іран програє ці перегони.

Нагадаємо, ізраїльська авіація уразила два винищувачі F-14 Tomcat повітряних сил Ірану внаслідок точкових авіаударів по військових об'єктах у районі Ісфахана. До авіаудару Іран був останнім оператором цих літаків.