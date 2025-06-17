Кінець кар'єри: ВПС Ізраїлю знищили рідкісні іранські винищувачі F-14 Tomcat (відео)

Ізраїльська авіація уразила два винищувачі F-14 Tomcat повітряних сил Ірану внаслідок точкових авіаударів по військових об'єктах у районі Ісфахана. Операція стала частиною ширшої кампанії з нейтралізації оборонної інфраструктури Ірану.

Related video

Удар був спрямований на ключові елементи, здатні захищати повітряний простір центрального Ірану і координувати наступальні дії, зазначили оглядачі The War Zone з посиланням на ізраїльські військові джерела.

На опублікованих Армією оборони Ізраїлю кадрах видно, як пару винищувачів F-14A Tomcat знищують боєприпасами класу "повітря-земля".

Винищувачі перебували на авіабазі Шахід Бабаї — головній платформі для експлуатації F-14 в Ірані. За даними військових аналітиків, обидва літаки на момент удару, ймовірно, були небоєздатними і не підіймалися в повітря протягом тривалого часу.

F-14 за межами США

Іран залишається єдиною країною, яка експлуатує F-14 Tomcat за межами США. Ці літаки були поставлені в Тегеран у 1970-х роках за режиму шаха Мохаммеда Рези Пехлеві. Загалом Іран отримав 79 машин. Після Ісламської революції 1979 року постачання було припинено, а наступні десятиліття санкцій значно ускладнили обслуговування парку.

Важливо

Мережу сколихнули меми через нібито збиття Іраном ізраїльського F-35: що насмішило користувачів (фото)

На піку робочого стану, у 1980-х роках, іранські F-14 активно застосовувалися в ірано-іракській війні. Однак із часом технічний стан флоту погіршився. Стійкість до відмов радарів AN/AWG-9 стала однією з головних проблем: частина літаків мала повноцінну роботу РЛС, а частина — значно урізані можливості. Також були питання і до збереження американських ракет AIM-54 Phoenix і AIM-7 Sparrow, які колись складали основу ударного потенціалу Tomcat.

За різними оцінками, в останні роки в льотному стані перебувало від кількох одиниць до приблизно 25 літаків, але останнім часом придатність до бойових дій викликала сумніви. Тепер же внаслідок ефективних дій ізраїльських сил кар'єрі F-14 Tomcat остаточно прийшов кінець, оскільки ВМС США — єдиний інший оператор цих літаків — відправили їх на звалище.

Нагадаємо, під час операції "Народ як лев" ізраїльські військові знищили унікальний іранський літак-заправник, імовірно, KC-747 на базі цивільного Boeing 747. Фактично це найдальший успішний удар ВПС Ізраїлю під час тривалого конфлікту.