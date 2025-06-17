Конец карьеры: ВВС Израиля уничтожили редкие иранские истребители F-14 Tomcat (видео)

Израильская авиация поразила два истребителя F-14 Tomcat воздушных сил Ирана в результате точечных авиаударов по военным объектам в районе Исфахана. Операция стала частью более широкой кампании по нейтрализации оборонной инфраструктуры Ирана.

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Удар был направлен на ключевые элементы, способные защищать воздушное пространство центрального Ирана и координировать наступательные действия, отметили обозреватели The War Zone со ссылкой на израильские военные источники.

На опубликованных Армией обороны Израиля кадрах видно, как пара истребителей F-14A Tomcat уничтожается боеприпасами класса «воздух-земля».

Истребители находились на авиабазе Шахид Бабаи — главной платформе для эксплуатации F-14 в Иране. По данным военных аналитиков, оба самолета на момент удара, вероятно, были небоеспособными и не поднимались в воздух в течение продолжительного времени.

F-14 за пределами США

Иран остаётся единственной страной, эксплуатирующей F-14 Tomcat за пределами США. Эти самолёты были поставлены в Тегеран в 1970-х годах при режиме шаха Мохаммеда Резы Пехлеви. Всего Иран получил 79 машин. После Исламской революции 1979 года поставки были прекращены, а последующие десятилетия санкций значительно затруднили обслуживание парка.

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На пике рабочего состояния, в 1980-х годах, иранские F-14 активно применялись в ирано-иракской войне. Однако со временем техническое состояние флота ухудшилось. Устойчивость к отказам радаров AN/AWG-9 стала одной из главных проблем: часть самолетов имела полноценную работу РЛС, а часть — значительно урезанные возможности. Также были вопросы и к сохранности американских ракет AIM-54 Phoenix и AIM-7 Sparrow, которые когда-то составляли основу ударного потенциала Tomcat.

По разным оценкам, в последние годы в летном состоянии находилось от нескольких единиц до примерно 25 самолетов, но в последнее врем пригодность к боевым действиям вызывала сомнения. Теперь же в результате эффективных действий израильских сил карьере F-14 Tomcat окончательно пришел конец, поскольку ВМС США — единственный другой оператор этих самолетов — отправили их на свалку.

Напомним, в ходе операции "Народ как лев" израильские военные уничтожили уникальный иранский самолет-заправщик, предположительно, KC-747 на базе гражданского Boeing 747. Фактически это самый дальний успешный удар ВВС Израиля в ходе продолжающегося конфликта.