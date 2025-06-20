США не виключають ядерного удару по Ірану: ціль — об'єкт у Фордо (фото)

Адміністрація президента США Дональда Трампа не виключає застосування тактичної ядерної зброї для удару по підземному іранському ядерному об'єкту у Фордо. Голова Білого дому нібито сумнівається, що протибункерні бомби можуть зруйнувати підземний іранський завод.

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Пентагон, як і раніше, покладається на ефективність наявного арсеналу протибункерних засобів, пише кореспондент Fox News Джекі Хайнрік із посиланням на чиновників у Вашингтоні.

Таким чином ця інформація суперечить публікації The Guardian, в якій стверджувалося, що американські військові вважають ядерний удар єдиним способом знищити об'єкт у Фордо, проте сам Трамп нібито не готовий прийняти це рішення.

Видання Axios також повідомляло, що у президента США є сумніви в можливостях GBU-57 MOP — протибункерної бомби масою 13,6 тонни — пробити бетонний захист іранського заводу, розташованого, за деякими даними, на глибині близько 90 метрів. За оцінкою Агентства зі зниження військової загрози (DTRA), для гарантованого знищення підземного об'єкта знадобиться комбінований удар: спочатку звичайними боєприпасами для ослаблення структури, а потім — застосування тактичного ядерного заряду з борту бомбардувальника.

Можливості GBU-57 MOP

Очевидно, ймовірність успішного удару США по іранському ядерному об'єкту, розташованому глибоко під землею у Фордо, є предметом глибоких суперечок. Ґрунтом для цього стала заява Трампа про те, що тільки в американців є озброєння, здатне завдати критичної шкоди іранському підземному заводу.

"Ми єдині, у кого є така можливість, але це не означає, що я збираюся це робити. Мене всі про це запитували, але я ще не прийняв рішення", — заявив він.

Протибункерна авіабомба GBU-57 MOP Фото: Facebook

Ймовірно, в цьому випадку йдеться про кориговану протибункерну авіаційну бомбу GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP), що корегується, які є одним з найпотужніших неядерних боєприпасів в арсеналі ВПС США.

Розроблена Boeing бомба вагою 13,6 тонни була створена спеціально для руйнування підземних укріплених об'єктів. Згідно зі специфікаціями, GBU-57A/B пробиває до 61 метра бетону або скельної породи, після чого вибухає.

Послідовне застосування кількох таких боєприпасів здатне поглибити пробивання, однак ефективність атаки по об'єкту на кшталт Фордо все ще залишається під питанням. Річ у тім, що досі MOP ніколи не застосовували в реальних бойових діях, хоча їх випробовували на ракетному полігоні Вайт-Сендс у штаті Нью-Мексико.

Ядерна бомба B61-13: зброя проти укріплень

Як альтернативу для ударів по підземному об'єкту може бути використана новітня американська ядерна бомба B61-13. Її потужність сягає 360 кілотонн, а поліпшена система управління дає змогу завдати високоточного удару.

Американська ядерна бомба B61 Фото: BBC

Фактично B61-13 одна з найпотужніших ядерних гравітаційних бомб в арсеналі США на цей час. Вона розроблена з метою знищення підземних укріплень, що досягається, зокрема, і за рахунок підвищеної точності завдяки ракетним двигунам, розташованим у хвостовій частині авіабомби. Таким чином вибухова сила повідомляється на більш точній ділянці, де розміщена потенційна ціль.

Експерт із ядерної зброї Федерації американських учених Ганс Крістенсен зазначив, що бомба є гібридом: термоядерна боєголовка від B61-7 1980-1990-х років "трансплантована" в сучасний корпус і забезпечена системою наведення від B61-12.

За розрахунками американських експертів, потужність B61-13 дає змогу створювати воронки глибиною до 66 метрів і радіусом до 275 метрів. Це підкреслює потенційну ефективність зброї в боротьбі проти найзахищеніших об'єктів.

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