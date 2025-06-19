Спасают ядерную программу Ирана: Зеленский указал на опасность союза Москвы и Тегерана (видео)

Россия поддерживает ядерную программу Ирана, сотрудничество двух агрессивных режимов угрожает мировой стабильности.

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Террор и военные преступления объединяют Россию с властями Ирана и Северной Кореи. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Зеленский заявил о посещении места попадания ракеты РФ в жилой дом в Киеве

Вначале глава государства рассказал, что утром 19 июня посетил место попадания ракеты ВС РФ в жилой дом в Киеве. Зеленский подчеркнул, что данный удар не имел военного смысла, а был сознательным актом террора.

Российская армия под командованием Владимира Путина делала такие вещи везде: от Чечни до Сирии. Это объединяет Россию с властями Ирана и Северной Кореи, добавил он.

В настоящее время РФ пытается спасти ядерную программу Ирана, поэтому нельзя позволить агрессивным режимам объединяться.

"Когда кто-то из сообщников теряет возможность экспортировать войну, Россия страдает и пытается вмешаться. Это так цинично", — подытожил он.

В качестве доказательства военного сотрудничества РФ с Ираном и КНДР Зеленский привел отправку оккупантам дронов "Шахед", баллистических ракет и их модернизацию.

Напомним, в Иране недавно показали кадры запуска мощной баллистической ракеты "Хорремшехр-4". Вес ее боевой нагрузки доходит до 1 500 кг.

Иранская пропаганда выставила фото российского музыканта и лидера рок-группы "Машина времени" Андрея Макаревича и назвала его "плененным израильским пилотом истребителя F-35".