Сбитый летчик: Андрея Макаревича выдали за плененного Ираном пилота (фото)

71-летний российский музыкант Андрей Макаревич, основатель, лидер и единственный бессменный участник рок-группы "Машина времени", стал героем иранской пропаганды, которая показала фото артиста в качестве плененного израильского военного летчика, якобы управлявшего истребителем F-35.

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Об этом сообщает RTVI со ссылкой на ролик новостного агентства Nour News.

Когда новость разлетелась по сети и фактически превратилась в мем, ролик был удален. Позже главный редактор новостного издания Newsru.co.il Евгений Финкель заявил, что Nour News не публиковал фото артиста.

"Я подписан на тг-канал иранского агентства NourNews. Фейк про наш "сбитый F-35" они действительно запостили и про "пленного летчика" врут. Но никакого Макаревича под видом "плененного пилота" там не встречал. Чья-то глупая шутка завирусилась. Резюме: хватит перепощивать хе*ню", — написал он в Facebook.

На публикацию отреагировал и сам Макаревич. Он не скрывает, что подозревает в создании фейка бывших сограждан. По его словам, за 3,5 года жизни в Израиле боты и прочие фейкометы делают все, чтобы на родине не забыли о его существовании. Артист перечислил ряд слухов о себе, в том числе, что он едва сводит концы с концами и живет за счет супруги, и опроверг информацию о "пленении".

"Оказывается, я пленен Ираном в качестве израильского военного летчика. Круто. Спешу вам сообщить, что я не сбежал и не уехал, мы с семьей в Израиле, мы живы и будем жить", — подчеркнул певец. Макаревич добавил, что верит в израильскую армию и всячески поддерживает ее.

В России Андрей Макаревич объявлен иноагентом. В феврале 2014 года он одним из первых выступил против аннексии Крыма РФ. В марте того же года певец участвовал в Марше мира и подписал обращение деятелей российской культуры против политики президента РФ В. В. Путина по отношению к Украине. В 2022 году Макаревич уехал из России в Израиль и заявил, что не собирается возвращаться.

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