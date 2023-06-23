69-летний Андрей Макаревич показал первые шаги годовалого сына (видео)

Артист подчеркнул, что такое бывает только раз в жизни.

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Российский рок-музыкант, бард и певец Андрей Макаревич, которого в РФ внесли в список "иноагентов" из-за его антивоенной позиции, на своей странице в Facebook поделился кадрами, где его маленький сын Эйтан, родившийся 30 марта прошлого года, делает первые шаги.

На видео малыш ползает на четвереньках, а затем за кадром слышен голос матери ребенка, Эйнат Кляйн, которая говорит Эйтану идти к ней, а не ползти. В какой-то момент мальчик становится на ножки и радостно бежит к ней. Эйнат поддерживает его за руку и хвалит.

"Вот такое у человека случается раз в жизни : взял и пошел", – подписал ролик Андрей Макаревич, не забыв добавить, что данный контент "произведен иноагентом".

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Эйтан – самый младший сын артиста, который задолго до начала войны в Украине уехал в Израиль. Пара с маленьким ребенком живет в Нетании (в 30 километрах к северу от Тель-Авива), где у артиста свой дом.

Андрей Макаревич с женой и сыном

Эйнат Кляйн и Андрей Макаревич в браке с декабря 2019 года. Эйтан стал четвертым ребенком для артиста и первым – для Эйнат. У него есть еще трое детей от разных женщин: 49-летняя Дана, 36-летний Иван и 23-летняя Анна. Всего певец был женат четыре раза.

Жена музыканта родом из Киева, но живет в Израиле. Андрей и Эйнат познакомились во время путешествия в Эфиопию. Свадьба прошла в Израиле До недавнего времени в Украине жили родители девушки. Когда в соседний дом прилетел снаряд, они вынуждены были бежать из родного города. С помощью еврейских и израильских спасательных миссий и организаций им удалось благополучно добраться в Израиль и даже забрать с собой кота.

Ранее Фокус писал, что Макаревич поделился кадрами с первого дня рождения сына.