69-летний Андрей Макаревич показал фото первого дня рождения своего младшего сына в Израиле

Сына Макаревичу родила его жена Эйнат, которая родом из Киева.

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Российский рок-музыкант и лидер легендарной группы "Машина времени", которого в России внесли в список иноагентов за то, что он выступил против вторжения в Украину, поделился на Facebook фотографиями и видео, где запечатлено празднование первого дня рождения его самого младшего сына. 30 марта Эйтану Макаревичу исполнился годик.

По этому поводу артист и его жена, 38-летняя израильская журналист и фотограф Эйнат Кляйн, спели малышу песенку "Happy Birthday to you" и преподнесли небольшой тортик со свечкой.

"Иностранный агент Макаревич Андрей Вадимович 18+ отмечает день рождения сына в узком кругу родственников иноагента 18+", — говорится в подписи к публикации.

"Сегодня этому товарищу ровно год!" – написал в более раннем посте артист.

Эйтану Макаревичу исполнился год 30 марта Фото: Андрей Макаревич/Facebook

Эйнат Кляйн и Андрей Макаревич в браке с декабря 2019 года. Эйтан стал четвертым ребенком для артиста и первым – для Эйнат. У него есть еще трое детей от разных женщин: 49-летняя Дана, 36-летний Иван и 23-летняя Анна. Всего певец был женат четыре раза. Жена артиста родом из Киева, но уже давно живет в Израиле. С певцом она познакомилась в Эфиопии.

После того, как в дом родителей Эйнат попал снаряд, она забрала их к себе.

Ранее Фокус писал, что Макаревич посвятил свою новую песню России.