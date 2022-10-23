"Где, хочешь жить, умей молчать". Андрей Макаревич спел о России (видео)

Несмотря на то, что музыкант не назвал саму страну, из описания все поняли, о чем идет речь.

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68-летний советский и российский певец Андрей Макаревич спел едкую песню о современной России. Соответствующее видео музыкант опубликовал на Facebook-странице.

Бессменный лидер рок-группы "Машина времени" поделился черно-белым видео, на котором играет на гитаре и описывает реальность страны, название которой прямо не произносит, однако пользователи Сети сразу сделали свои выводы.

"Я расскажу вам про страну, где свет у темени в плену, где на устах лежит печать, где, хочешь жить, умей молчать", — начал Макаревич.

Впоследствии певец вспомнил, как за "одну лишь фразу" в РФ могут "упаковать".

"Я расскажу вам про страну, что сдуру вляпалась в войну, где гонят шнягу про напасть, мол мир грозит на нас напасть", — продолжил музыкант.

Вспомнил Андрей Макаревич и патриарха Кирилла, открыто благословляющего российских солдат на войну в Украине.

"В храм пустили сатану, на погибель сына гонит мать, а поп велит вам убивать", — поет фронтмен "Машины времени".

[ + – ] Андрей Макаревич спел о России

Впоследствии в едкой песне российский певец констатирует, что сегодня в РФ даже ярые пацифисты без стыда прославляют букву Z, включая хиппи, которые "за войну".

Саму публикацию в соцсети Макаревич также подписал с иронией: "От физ.иноагента" и пригласил посетить эту страну, если слушатели не верят, что такая существует на карте мира.

[ + – ] Андрей Макаревич с женой и сыном

Андрей Макаревич открыто осуждает начавшуюся Россией полномасштабную войну на территории Украины. Певец неоднократно резко высказывался в соцсетях, за что его отнесли к иноагентам РФ.

Напомним, Андрей Макаревич оказался в одном списке иноагентов вместе с Дмитрием Гордоном.

Также Фокус писал о резких высказываниях Андрея Макаревича о работе российских СМИ.