"Де, хочеш жити, умій мовчати". Андрій Макаревич заспівав про Росію (відео)

Попри те, що музикант не назвав саму країну, з опису всі зрозуміли, про що йде мова.

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68-річний радянський та російський співак Андрій Макаревич заспівав їдку пісню про сучасну Росію. Відповідне відео музикант опублікував на Facebook-сторінці.

Незмінний лідер рок-гурту "Машина часу" поділився чорно-білим відео, на якому грає на гітарі та описує реальність країни, назву якої прямо не називає, проте користувачі мережі одразу зробили свої висновки.

"Я розкажу вам про країну, де світло у темені в полоні, де на вустах лежить печатка, де, хочеш жити, умій мовчати", — розпочав Макаревич.

Згодом співак пригадав, як за "лише одну фразу" в РФ можуть "упакувати".

"Я розкажу вам про країну, що здуру вляпалася у війну, де гонять шнягу про напасть, ніби світ погрожує на нас напасти", — продовжив музикант.

Пригадав Андрій Макаревич і патріарха Кирила, який відкрито благословляє російських солдатів на війну в Україні.

"У храм пустили сатану, на погибель сина жене мати, а поп наказує вбивати", — співає фронтмен "Машини часу".

[ + – ] Андрій Макаревич заспівав про Росію

Згодом у їдкій пісні російський співак констатує, що сьогодні в РФ навіть затяті пацифісти без сорому прославляють букву Z, включно з хіпі, які "за війну".

Саму публікацію у соцмережі Макаревич також підписав з іронією: "Від фіз.іноагента" та запросив відвідати цю країну, якщо слухачі не вірять, що така існує на карті світу.

[ + – ] Андрій Макаревич з дружиною та сином

Андрій Макаревич відкрито засуджує розпочату Росією повномасштабну війну на території України. Співак неодноразово різко висловлювався у соцмережах, за що його зарахували до іноагентів РФ.

Нагадаємо, Андрій Макаревич опинився в одному списку іноагентів разом з Дмитром Гордоном.

Також Фокус писав про різкі висловлювання Андрія Макаревича щодо роботи російських ЗМІ.