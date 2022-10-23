"Де, хочеш жити, умій мовчати". Андрій Макаревич заспівав про Росію (відео)
Попри те, що музикант не назвав саму країну, з опису всі зрозуміли, про що йде мова.
68-річний радянський та російський співак Андрій Макаревич заспівав їдку пісню про сучасну Росію. Відповідне відео музикант опублікував на Facebook-сторінці.
Незмінний лідер рок-гурту "Машина часу" поділився чорно-білим відео, на якому грає на гітарі та описує реальність країни, назву якої прямо не називає, проте користувачі мережі одразу зробили свої висновки.
"Я розкажу вам про країну, де світло у темені в полоні, де на вустах лежить печатка, де, хочеш жити, умій мовчати", — розпочав Макаревич.
Згодом співак пригадав, як за "лише одну фразу" в РФ можуть "упакувати".
"Я розкажу вам про країну, що здуру вляпалася у війну, де гонять шнягу про напасть, ніби світ погрожує на нас напасти", — продовжив музикант.
Пригадав Андрій Макаревич і патріарха Кирила, який відкрито благословляє російських солдатів на війну в Україні.
"У храм пустили сатану, на погибель сина жене мати, а поп наказує вбивати", — співає фронтмен "Машини часу".
Згодом у їдкій пісні російський співак констатує, що сьогодні в РФ навіть затяті пацифісти без сорому прославляють букву Z, включно з хіпі, які "за війну".
Саму публікацію у соцмережі Макаревич також підписав з іронією: "Від фіз.іноагента" та запросив відвідати цю країну, якщо слухачі не вірять, що така існує на карті світу.
Андрій Макаревич відкрито засуджує розпочату Росією повномасштабну війну на території України. Співак неодноразово різко висловлювався у соцмережах, за що його зарахували до іноагентів РФ.
Нагадаємо, Андрій Макаревич опинився в одному списку іноагентів разом з Дмитром Гордоном.
Також Фокус писав про різкі висловлювання Андрія Макаревича щодо роботи російських ЗМІ.