69-річний Андрій Макаревич показав фото першого дня народження свого молодшого сина в Ізраїлі

Сина Макаревичу народила його дружина Ейнат, яка родом із Києва.

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Російський рок-музикант і лідер легендарного гурту "Машина часу" Андрій Макаревич, якого в Росії внесли до списку іноагентів за те, що він виступив проти вторгнення в Україну, поділився на Facebook фотографіями та відео, де зображено святкування першого дня народження його наймолодшого сина. 30 березня Ейтану Макаревичу виповнився рік.

З цього приводу артист та його дружина, 38-річна ізраїльська журналіст та фотограф Ейнат Кляйн, заспівали малюкові пісеньку "Happy Birthday to you" та піднесли невеликий тортик зі свічкою.

"Іноземний агент Макаревич Андрій Вадимович 18+ відзначає день народження сина у вузькому колі родичів іноагента 18+", – йдеться у підписі до публікації.

"Сьогодні цьому товаришеві рівно рік!" – написав у більш ранньому пості артист.

Ейтану Макаревичу виповнився рік 30 березня Фото: Андрій Макаревич/Facebook

Ейнат Кляйн та Андрій Макаревич у шлюбі з грудня 2019 року. Ейтан став четвертою дитиною для артиста та першою – для Ейнат. У нього є ще троє дітей від різних жінок: 49-річна Дана, 36-річний Іван та 23-річна Ганна. Загалом співак був одружений чотири рази. Дружина артиста родом із Києва, але вже давно живе в Ізраїлі. Зі співаком вона познайомилася в Ефіопії.

Після того, як у будинок батьків Ейнат потрапив снаряд, вона забрала їх до себе.

Раніше Фокус писав, що Макаревич присвятив свою нову пісню Росії.