Збитий льотчик: Андрія Макаревича видали за взятого в полон Іраном пілота (фото)

71-річний російський музикант Андрій Макаревич, засновник, лідер і єдиний беззмінний учасник рок-гурту "Машина времени", став героєм іранської пропаганди, яка показала фото артиста як полоненого ізраїльського військового льотчика, який нібито керував винищувачем F-35.

Related video

Про це повідомляє RTVI з посиланням на ролик новинного агентства Nour News.

Коли новина розлетілася мережею і фактично перетворилася на мем, ролик було видалено. Пізніше головний редактор новинного видання Newsru.co.il Євген Фінкель заявив, що Nour News не публікував фото артиста.

"Я підписаний на тг-канал іранського агентства NourNews. Фейк про наш "збитий F-35" вони дійсно запостили і про "полоненого льотчика" брешуть. Але ніякого Макаревича під виглядом "полоненого пілота" там не зустрічав. Чийсь дурний жарт завірусився. Резюме: досить перепощувати хе*ню", — написав він у Facebook.

На публікацію відреагував і сам Макаревич. Він не приховує, що підозрює у створенні фейку колишніх співгромадян. За його словами, за 3,5 року життя в Ізраїлі боти та інші фейкомети роблять усе, щоб на батьківщині не забули про його існування. Артист перерахував низку чуток про себе, зокрема, що він ледве зводить кінці з кінцями і живе за рахунок дружини, і спростував інформацію про "полон".

"Виявляється, я узятий у полон Іраном як ізраїльський військовий льотчик. Круто. Поспішаю вам повідомити, що я не втік і не поїхав, ми з сім'єю в Ізраїлі, ми живі й будемо жити", — підкреслив співак. Макаревич додав, що вірить в ізраїльську армію і всіляко підтримує її.

У Росії Андрія Макаревича оголошено іноагентом. У лютому 2014 року він одним із перших виступив проти анексії Криму РФ. У березні того самого року співак брав участь у Марші миру і підписав звернення діячів російської культури проти політики президента РФ В. В. Путіна щодо України. У 2022 році Макаревич виїхав із Росії в Ізраїль і заявив, що не збирається повертатися.

Раніше Фокус писав, що:

Ми також писали, чому президенту Росії Володимиру Путіну заважають відомі рок-музиканти.