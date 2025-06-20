Боевой дебют "Хорремшехр"? Иран применил против Изараиля ракету с кассетной боеголовкой

В ходе обстрела территории Израиля Иран впервые применил баллистическую ракету, оснащенную кассетной боевой частью. Боеголовка ракеты раскрылась на высоте около 7 км и выпустила до 20 суббоеприпасов с зарядом около 2,5 кг каждый.

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"Один из небольших боеприпасов попал в дом в центральном городе Азор, нанеся ущерб, сопоставимый с ущербом от небольшой ракеты", — сообщили 19 июня в The Times of Israel со ссылкой на Командование тыла Армии обороны Израиля (IDF).

Фото: IDF

Комментируя инцидент обозреватели The War Zone пишут, что поражающие элементы кассетной боевой части могли быть разбросаны в радиусе 16 километров. При этом тип ракеты пока официально не подтвержден, однако обсуждается возможное применение ракеты средней дальности "Хорремшехр-4" ("Хейбар").

Специалисты отмечают, что в прошлом Иран уже демонстрировал кассетные боевые части на ракетах семейства "Шахаб-3", основанных на северокорейской Nodong, которая в свою очередь, разработана на основе советской Р-17 "Скад". Не исключено, что на новой ракете могла быть установлена модернизированная кассетная БЧ с аналогичным принципом работы.

Старший научный сотрудник фонда FDD Бехнам Бен Талеблу заявил, что Иран в течение многих лет рекламировал кассетные боевые части как способ нанесения максимального ущерба по площадным целям. Применение такого боеприпаса против Израиля, даже единичное, может стать сигналом о расширении возможностей иранской ракетной программы в условиях затяжного конфликта.

В последние дни Иран также подтвердил применение усовершенствованных баллистических ракет "Эмад" и "Гадр" — производных от "Шахаб-3". Независимые источники подтверждают наличие их обломков на территории Израиля после ударов, в том числе нанесенных утром 20 июня.

Руководитель Программы нераспространения в Восточной Азии Джеффри Льюис по этому поводу написал о точности данного варианта ракет.

"Я оценили вероятную круговую погрешность (CEP) наиболее точного варианта ракеты "Шахаб-3", "Эмад", продемонстрированного в марте 2024 года во время ракетного удара Ирана. Оценка CEP приблизительно 1,2 км. Это означает, что бы ни поразила ракета, Иран, скорее всего, целился в что-то другое", — подчеркнул эксперт.

Напомним, 19 июня Иран опубликовал пропагандистские кадры запуска баллистических ракет средней дальности "нового поколения", которые якобы впоследствии нанесли удар по территории Израиля. Иранские источники сообщили о применении ракеты "Саджил", однако позже появились кадры запуска новейшей БРСД "Хорремшехр-4".