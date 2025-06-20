Бойовий дебют "Хорремшехр"? Іран застосував проти Ізраїля ракету з касетною боєголовкою

Під час обстрілу території Ізраїлю Іран уперше застосував балістичну ракету, оснащену касетною бойовою частиною. Боєголовка ракети розкрилася на висоті близько 7 км і випустила до 20 суббоєприпасів із зарядом близько 2,5 кг кожен.

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"Один із невеликих боєприпасів влучив у будинок у центральному місті Азор, завдавши шкоди, яку можна порівняти зі шкодою від невеликої ракети", — повідомили 19 червня в The Times of Israel із посиланням на Командування тилу Армії оборони Ізраїлю (IDF).

Фото: IDF

Коментуючи інцидент, оглядачі The War Zone пишуть, що елементи ураження касетної бойової частини могли бути розкидані в радіусі 16 кілометрів. При цьому тип ракети поки що офіційно не підтверджено, проте обговорюється можливе застосування ракети середньої дальності "Хорремшехр-4" ("Хейбар").

Фахівці зазначають, що в минулому Іран уже демонстрував касетні бойові частини на ракетах сімейства "Шахаб-3", що базуються на північнокорейській Nodong, яка, своєю чергою, розроблена на основі радянської Р-17 "Скад". Не виключено, що на новій ракеті могла бути встановлена модернізована касетна БЧ з аналогічним принципом роботи.

Старший науковий співробітник фонду FDD Бехнам Бен Талеблу заявив, що Іран протягом багатьох років рекламував касетні бойові частини як спосіб завдати максимальної шкоди площинним цілям. Застосування такого боєприпасу проти Ізраїлю, навіть одиничне, може стати сигналом про розширення можливостей іранської ракетної програми в умовах затяжного конфлікту.

Останніми днями Іран також підтвердив застосування вдосконалених балістичних ракет "Емад" і "Гадр" — похідних від "Шахаб-3". Незалежні джерела підтверджують наявність їхніх уламків на території Ізраїлю після ударів, зокрема завданих уранці 20 червня.

Керівник Програми нерозповсюдження у Східній Азії Джеффрі Льюїс із цього приводу написав про точність цього варіанта ракет.

"Я оцінили ймовірну кругову похибку (CEP) найточнішого варіанта ракети "Шахаб-3", "Емад", продемонстрованого в березні 2024 року під час ракетного удару Ірану. Оцінка CEP приблизно 1,2 км. Це означає, що б не влучила ракета, Іран, найімовірніше, цілився в щось інше", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, 19 червня Іран опублікував пропагандистські кадри запуску балістичних ракет середньої дальності "нового покоління", які нібито згодом завдали удару по території Ізраїлю. Іранські джерела повідомили про застосування ракети "Саджіл", проте пізніше з'явилися кадри запуску новітньої БРСД "Хорремшехр-4".