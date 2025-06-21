Сидит в бункере без связи: верховный лидер Ирана выбрал трех преемников на случай своей смерти

Аятолла Али Хаменеи выбрал трех высокопоставленных священнослужителей, которые заменят его, если он будет убит. И подобрал замены в своей цепочке военного командования. Но при этом ни в одном из списков не появился его сын, который ранее считался наследником.

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Опасаясь покушения, верховный лидер Ирана теперь общается только со своими командирами через доверенного помощника, приостановив электронную связь, чтобы его было сложнее найти, говорят три иранских чиновника, пишет NY Times.

Сын аятоллы Хаменеи Моджтаба, также священнослужитель и близкий к Корпусу стражей исламской революции, который, по слухам, был фаворитом, не входит в число кандидатов. Бывший консервативный президент Ирана Ибрагим Раиси также считался фаворитом, пока не погиб в результате крушения вертолета в 2024 году.

Укрывшись в бункере, верховный лидер аятолла Али Хаменеи подобрал ряд кандидатов на замену в своей цепочке военного командования на случай гибели еще нескольких его ценных помощников.

Чиновники добавляют, что аятолла Хаменеи даже выбрал, кто заменит его самого, что, возможно, является наиболее показательной иллюстрацией того шаткого момента, в котором оказался он и его трехдесятилетнее правление.

Аятолла Хаменеи предпринял ряд исключительных шагов для сохранения Исламской Республики с тех пор, как в прошлую пятницу Израиль предпринял серию внезапных атак. Это стало крупнейшей атакой на Иран со времен войны с Ираком в 1980-х годах, когда, что иронично, Израиль был на стороне Ирана.

Иран, по-видимому, преодолел первоначальный шок, реорганизовавшись достаточно, чтобы ежедневно наносить собственные контрудары по Израилю, поразив больницу, нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, религиозные сооружения и жилые дома.

Иран нанес удары по Израиля

По словам иранских чиновников, высшие должностные лица Ирана также тайно готовятся к самым разным вариантам развития событий, поскольку война обостряется, а президент США Дональд Трамп размышляет над тем, стоит ли вступать в войну.

По словам официальных лиц и дипломатов в Иране, власть в Иране все еще функционирует, несмотря на серьезные потери, и явных признаков инакомыслия в политических рядах не наблюдается.

86-летний аятолла Хаменеи знает, что Израиль или Соединенные Штаты могут попытаться его ликвидировать, и он будет считать это мученичеством, заявили чиновники.

Обычно процесс назначения нового верховного лидера может занять месяцы, когда священнослужители выбирают из собственных списков имен. Но в такой чрезвычайной ситуации выбирать будут быстро и из уже готовых кандидатов.

Верховный лидер Ирана обладает огромными полномочиями: он является главнокомандующим Вооруженными силами Ирана, а также главой судебной, законодательной и исполнительной власти. Он также является вали-факихом, что означает высшего хранителя шиитской веры.

Где сейчас находится Али Хаменеи

В обычное время аятолла Хаменеи живет и работает в строго охраняемом комплексе в центре Тегерана, который называется "бейт рахбари" — или дом лидера — и он редко покидает помещение, за исключением особых случаев, таких как чтение проповеди. Высокопоставленные чиновники и военные командиры приходят к нему на еженедельные встречи, а выступления перед публикой проводятся из комплекса.

Аятолла Хаменеи и раньше редко покидал резиденцию Фото: khamenei.ir

Его отступление в бункер показывает, насколько сокрушителен удар по Тегерану в войне с Израилем. Министерство разведки объявило о серии протоколов безопасности, требующих от чиновников прекратить использование мобильных телефонов или любых электронных устройств для общения. Оно также приказало всем высокопоставленным правительственным чиновникам и военным командирам оставаться под землей в бункерах.

По словам официальных лиц, руководство страны было озабочено тремя основными проблемами: покушением на аятоллу Хаменеи, вступлением Соединенных Штатов в войну и более разрушительными атаками на критически важную инфраструктуру Ирана, такую ​​как электростанции, нефте- и газоперерабатывающие заводы и плотины.

Один из ударов Израиля попал в прямой эфир

Если Соединенные Штаты присоединятся к борьбе, ставки значительно возрастут. Израиль заявляет, что хочет уничтожить ядерную программу Ирана, но эксперты говорят, что только у Соединенных Штатов есть бомбардировщик — и огромная бункерная бомба, способная разбомбить объект Фордо.

Напомним, ранее Фокус писал о Фордо, таинственном ядерном объекте, который расположен глубоко в горе неподалеку от священного иранского города Кум. И никто точно не знает, как именно он выглядит изнутри.

Также мы предполагали, что случится, если США решит присоединится к атакам по Ирану и чем в ответ угрожал официальный Тегеран.