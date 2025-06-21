Сидить у бункері без зв'язку: верховний лідер Ірану обрав трьох наступників на випадок своєї смерті

Аятолла Алі Хаменеї вибрав трьох високопоставлених священнослужителів, які замінять його, якщо його буде вбито. І підібрав заміни у своєму ланцюжку військового командування. Але при цьому в жодному зі списків не з'явився його син, який раніше вважався спадкоємцем.

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Побоюючись замаху, верховний лідер Ірану тепер спілкується тільки зі своїми командирами через довіреного помічника, призупинивши електронний зв'язок, щоб його було складніше знайти, кажуть три іранські чиновники, пише NY Times.

Син аятоли Хаменеї Моджтаба, також священнослужитель і близький до Корпусу вартових ісламської революції, який, за чутками, був фаворитом, не входить до числа кандидатів. Колишній консервативний президент Ірану Ібрагім Раїсі також вважався фаворитом, поки не загинув унаслідок аварії вертольота 2024 року.

Сховавшись у бункері, верховний лідер аятолла Алі Хаменеї підібрав низку кандидатів на заміну у своєму ланцюжку військового командування на випадок загибелі ще кількох його цінних помічників.

Урядовці додають, що аятола Хаменеї навіть обрав, хто замінить його самого, що, можливо, є найбільш показовою ілюстрацією того хиткого моменту, в якому опинився він та його тридесятирічне правління.

Аятолла Хаменеї зробив низку виняткових кроків для збереження Ісламської Республіки відтоді, як минулої п'ятниці Ізраїль здійснив серію раптових атак. Це стало найбільшою атакою на Іран з часів війни з Іраком у 1980-х роках, коли, що іронічно, Ізраїль був на боці Ірану.

Іран, мабуть, подолав початковий шок, реорганізувавшись достатньо, щоб щодня завдавати власні контрудари по Ізраїлю, вразивши лікарню, нафтопереробний завод у Хайфі, релігійні споруди та житлові будинки.

Іран завдав ударів по Ізраїлю

За словами іранських чиновників, вищі посадові особи Ірану також таємно готуються до найрізноманітніших варіантів розвитку подій, оскільки війна загострюється, а президент США Дональд Трамп розмірковує над тим, чи варто вступати у війну.

За словами офіційних осіб і дипломатів в Ірані, влада в Ірані все ще функціонує, незважаючи на серйозні втрати, і явних ознак інакомислення в політичних лавах не спостерігається.

86-річний аятола Хаменеї знає, що Ізраїль або Сполучені Штати можуть спробувати його ліквідувати, і він вважатиме це мучеництвом, заявили чиновники.

Зазвичай процес призначення нового верховного лідера може зайняти місяці, коли священнослужителі обирають із власних списків імен. Але в такій надзвичайній ситуації обиратимуть швидко і з уже готових кандидатів.

Верховний лідер Ірану має величезні повноваження: він є головнокомандувачем Збройними силами Ірану, а також главою судової, законодавчої та виконавчої влади. Він також є валі-факіхом, що означає вищого хранителя шиїтської віри.

Де зараз перебуває Алі Хаменеї

У звичайний час аятола Хаменеї живе і працює в комплексі, що суворо охороняється, в центрі Тегерана, який називається "бейт рахбарі" — або будинок лідера — і він рідко залишає приміщення, за винятком особливих випадків, таких як читання проповіді. Високопоставлені чиновники і військові командири приходять до нього на щотижневі зустрічі, а виступи перед публікою проводяться з комплексу.

Аятолла Хаменеї і раніше рідко залишав резиденцію Фото: khamenei.ir

Його відступ у бункер показує, наскільки нищівним є удар по Тегерану у війні з Ізраїлем. Міністерство розвідки оголосило про серію протоколів безпеки, що вимагають від чиновників припинити використання мобільних телефонів або будь-яких електронних пристроїв для спілкування. Воно також наказало всім високопоставленим урядовим чиновникам і військовим командирам залишатися під землею в бункерах.

За словами офіційних осіб, керівництво країни було стурбоване трьома основними проблемами: замахом на аятолу Хаменеї, вступом Сполучених Штатів у війну і руйнівнішими атаками на критично важливу інфраструктуру Ірану, як-от електростанції, нафто- і газопереробні заводи та греблі.

Один з ударів Ізраїлю потрапив у прямий ефір

Якщо Сполучені Штати приєднаються до боротьби, ставки значно зростуть. Ізраїль заявляє, що хоче знищити ядерну програму Ірану, але експерти кажуть, що тільки у Сполучених Штатів є бомбардувальник — і величезна бункерна бомба, здатна розбомбити об'єкт Фордо.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Фордо, таємничий ядерний об'єкт, який розташований глибоко в горі неподалік від священного іранського міста Кум. І ніхто точно не знає, який саме він має вигляд зсередини.

Також ми припускали, що трапиться, якщо США вирішить долучитися до атак по Ірану і чим у відповідь погрожував офіційний Тегеран.