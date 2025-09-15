"Означатиме тільки одне": Медведєв погрожує НАТО війною з РФ через збиття дронів

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив Північноатлантичному альянсу (НАТО) війною у разі, якщо країни-союзники створять "безполітну зону над Україною". Також він погрожує переслідуваннями державам, які надаватимуть "кредит Україні під російські активи".

Related video

Третій російський президент відреагував у своєму Telegram-каналі 15 вересня на візит до України міністра оборони Естонії Ханно Певкура напередодні. Медведєв розцінив це як погрози від естонського уряду Росії.

"До Києва приїхав цілий міністр оборони Естонії. Погрожує. Ну тепер тримайся. Чим менша країна, тим задирливіші й дурніші начальники", — написав російський політик.

Він також висміяв ініціативу країн європи "Східний вартовий", покликану захищати територію Альянсу від вторгнення російських безпілотників.

"Ну а якщо серйозно, то реалізація провокаційної ідеї київських та інших прид*рків про створення "безполітної зони над Україною" і можливість для країн НАТО збивати наші БПЛА означатимуть тільки одне — війну НАТО з Росією. Речі треба називати своїми іменами!" — заявив Медведєв.

Медведєв глузує з єверопейської ініціативи "Східний вартовий" Фото: скриншот

Також заступник голови РБ РФ прокоментував ідею надання Україні кредиту "під російські активи" та назвав це крадіжкою російського майна. Він заявив, що Росія переслідуватиме "до кінця століття" держави, які спробують вилучити російську власність.

"Всіма можливими способами. Без погашення вимог до них за позовною або набувальною давністю, а також без давності притягнення до кримінальної відповідальності за міжнародні злочини", — пригрозив Медведєв.

Крім того, політик країни-агресорки заявив, що міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер нібито заявила про нейтральний статус країни та відмову від вступу в НАТО через "страх" перед Росією.

Медведєв заявив, що РФ переслідуватиме країни ЄС за використання російських заморожених активів Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 вересня Дмитро Медведєв звинуватив Фінляндію в плануванні нападу на Росію. Він заявив, що НАТО розгортає штабні структури біля фінсько-російського кордону.

4 вересня Медведєв назвав голову британського МЗС "прид*рком" після того, як Велика Британія направила Україні 1,3 млрд доларів, отриманих від заморожених активів РФ.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 12 вересня повідомив, що Альянс запускає операцію "Східний вартовий" для стримування РФ після вторгнення російських безпілотників на територію Польщі.