"Будет означать только одно": Медведев угрожает НАТО войной с РФ из-за сбивания дронов

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Североатлантическому альянсу (НАТО) войной в случае, если страны-союзники создадут "бесполетную зону над Украиной". Также он угрожает преследованиями государствам, которые будут предоставлять "кредит Украине под российские активы".

Третий российский президент отреагировал в своем Telegram-канале 15 сентября на визит в Украину министра обороны Эстонии Ханно Певкура накануне. Медведев расценил это как угрозы от эстонского правительства России.

"В Киев приехал целый министр обороны Эстонии. Угрожает. Ну теперь держись. Чем меньше страна, тем задиристее и глупее начальники", — написал российский политик.

Он также высмеял инициативу стран Европы "Восточный страж", призванную защищать территорию Альянса от вторжения российских беспилотников.

"Ну а если серьезно, то реализация провокационной идеи киевских и прочих прид*рков о создании "бесполетной зоны над Украиной" и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно — войну НАТО с Россией. Вещи надо называть своими именами!" — заявил Медведев.

Медведев насмехается над еверопейской инициативой "Восточный страж" Фото: скриншот

Также заместитель председателя СБ РФ прокомментировал идею предоставления Украине кредита "под российские активы" и назвал это кражей российского имущества. Он заявил, что Россия будет преследовать "до скончания века" государства, которые попытаются изъять российскую собственность.

"Всеми возможными способами. Без погашения требований к ним по исковой или приобретательной давности, а также без давности привлечения к уголовной ответственности за международные преступления", — пригрозил Медведев.

Кроме того, политик страны-агрессорки заявил, что министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер якобы заявила о нейтральном статусе страны и отказе от вступления в НАТО из-за "страха" перед Россией.

Медведев заявил, что РФ будет преследовать страны ЕС за использование российских замороженных активов Фото: скриншот

Напомним, 8 сентября Дмитрий Медведев обвинил Финляндию в планировании нападения на Россию. Он заявил, что НАТО разворачивает штабные структуры у финско-российской границы.

4 сентября Медведев назвал главу британского МИД "прид*рком" после того, как Великобритания направила Украине 1,3 млрд долларов, полученных от замороженных активов РФ.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 12 сентября сообщил, что Альянс запускает операцию "Восточный страж" для сдерживания РФ после вторжения российских беспилотников на территорию Польши.