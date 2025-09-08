Третий президент РФ Дмитрий Медведев заявил о якобы усилении угрозы войны Финляндии с РФ. Он обвинил Хельсинки в подготовке плацдарма для нападения на Россию.

Related video

О том, что Финляндия якобы проводит конфронтационный курс на подготовку к войне с россиянами под видом оборонительных мер, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в колонке, опубликованной для российского пропагандистского информационного агентства ТАСС 8 сентября. По его словам, военная активность усилилась после вступления финнов в Североатлантический альянс (НАТО).

Медведев утверждает, что Альянс "полностью вовлечен в эти дела и сейчас интенсивно осваивает все пять операционных сред Суоми (Финляндии — ред.): сушу, море, воздух, космос и киберпространство".

По словам Медведева, на финской территории в непосредственной близости к границе с Россией образуются штабные структуры сухопутных войск НАТО, в частности в Лапландии. Также заместитель председатель Совета безопасности страны-агрессора заявил, что штаб командования сухопутного компонента корпусного уровня Вооруженных сил НАТО разворачивается в городе Миккели.

"Появляются новые гарнизоны, например в населенном пункте Ивало, расположенном в 40 км от российской территории", — добавил Медведев.

Напомним, 1 сентября Дмитрий Медведев угрожал расправой президенту Франции Эмманюэлю Макрону и канцлеру Германии Фридриху Мерцу, которые пытаются остановить войну в Украине.

4 сентября Медведев угрожал оккупацией новых территорий Украины после того, как Великобритания направила Киеву 1,3 миллиарда долларов, полученных как прибыль с использования замороженных российских активов.