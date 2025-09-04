Третий президент России возмутился, что Великобритания направила Украине 1,3 миллиарда долларов, полученных от замороженных российских активов. И назвал главу британского МИД "придурком".

Related video

Дмитрий Медведев, который сейчас занимает пост заместителя Путина в Совете Безопасности Российской Федерации, разразился новым постом, который на этот раз опубликовал в Telegram-канале. Возмутило Дмитрия, что Великобритания направила Украине 1,3 миллиарда долларов, полученных в качестве прибыли от использования замороженных активов России.

"Об этом сказал английский придурок Лэмми. Ну это означает одно: британские воры передали российские деньги неонацистам", — сообщил Медведев.

Пост Дмитрия Медведева Фото: Скриншот

По мнению Медведева, Британия совершила правонарушение, а у России "возникло, как говорят юристы, право требования к ней и нынешней бандеровской Украине".

"Но с учетом того, что в судебном порядке эти деньги по понятным причинам не взыскать, у нашей страны есть только один способ возврата ценностей. Вернуть захваченное в натуральной форме. То есть "украинской землей" и иным недвижимым и движимым имуществом, расположенным на ней. (Я, понятно, не про земли новых регионов России, они и так наши)", — сообщил Медведев, не уточнив, какие именно земли он имеет в виду, так как карты Генштаба РФ, как неожиданно выяснилось, отличаются от реальности.

Третий президент России заявил, что захват российских средств незаконен, а потому изымать будут или земли Украины, или "ценности Британской короны".

"Их еще достаточно в разных местах, включая и находящиеся в России", — резюмировал Медведев.

Где именно Россия будет заниматься изъятием ценностей и в каких "разных местах", замглавы Совета Безопасности Российской Федерации не пояснил.

Великобритания впервые направила Украине средства, полученные из доходов от замороженных российских активов, в марте 2025 года — тогда речь шла о транше около 1 млрд долларов. В апреле был выделен второй пакет в размере 752 млн фунтов, а в начале сентября Лондон сообщил о военной помощи Киеву на сумму более 1 млрд фунтов, профинансированной за счет этих средств.

Британские власти заявляют, что использование доходов от замороженных российских активов является законным механизмом поддержки Украины.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев угрожал расправой Эмманюэлю Макрону и Фридриху Мерцу и грозился, что их "опознают по зубам".

Также Медведев угрожал США ядерным ударом, упомянув "мертвую руку" — систему "Периметр", которая является советским и российским автоматизированным комплексом управления ответным ядерным ударом.