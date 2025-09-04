Третій президент Росії обурився, що Велика Британія направила Україні 1,3 мільярда доларів, отриманих від заморожених російських активів. І назвав главу британського МЗС "придурком".

Дмитро Медведєв, який зараз обіймає посаду заступника Путіна в Раді Безпеки Російської Федерації, вибухнув новим постом, який цього разу опублікував у Telegram-каналі. Обурило Дмитра, що Велика Британія направила Україні 1,3 мільярда доларів, отриманих як прибуток від використання заморожених активів Росії.

"Про це сказав англійський придурок Леммі. Ну це означає одне: британські злодії передали російські гроші неонацистам", — повідомив Медведєв.

Пост Дмитра Медведєва Фото: Скриншот

На думку Медведєва, Британія вчинила правопорушення, а у Росії "виникло, як кажуть юристи, право вимоги до неї і нинішньої бандерівської України".

"Але з урахуванням того, що в судовому порядку ці гроші зі зрозумілих причин не стягнути, у нашої країни є тільки один спосіб повернення цінностей. Повернути захоплене в натуральній формі. Тобто "українською землею" та іншим нерухомим і рухомим майном, розташованим на ній. (Я, зрозуміло, не про землі нових регіонів Росії, вони і так наші)", — повідомив Медведєв, не уточнивши, які саме землі він має на увазі, оскільки карти Генштабу РФ, як несподівано з'ясувалося, відрізняються від реальності.

Третій президент Росії заявив, що захоплення російських коштів незаконне, а тому вилучати будуть або землі України, або "цінності Британської корони".

"Їх ще достатньо в різних місцях, включно з тими, що знаходяться в Росії", — резюмував Медведєв.

Де саме Росія займатиметься вилученням цінностей і в яких "різних місцях", заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації не пояснив.

Велика Британія вперше направила Україні кошти, отримані з доходів від заморожених російських активів, у березні 2025 року — тоді йшлося про транш майже 1 млрд доларів. У квітні було виділено другий пакет у розмірі 752 млн фунтів, а на початку вересня Лондон повідомив про військову допомогу Києву на суму понад 1 млрд фунтів, профінансовану за кошт доходів від активів.

Британська влада заявляє, що використання доходів від заморожених російських активів є законним механізмом підтримки України.

Нагадаємо, раніше Дмитро Медведєв погрожував розправою Емманюелю Макрону і Фрідріху Мерцу і погрожував, що їх "впізнають по зубах".

Також Медведєв погрожував США ядерним ударом, згадавши "мертву руку" — систему "Периметр", яка є радянським і російським автоматизованим комплексом управління ядерним ударом у відповідь.