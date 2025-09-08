Третій президент РФ Дмитро Медведєв заявив про нібито посилення загрози війни Фінляндії з РФ. Він звинуватив Гельсінкі у підготовці плацдарму для нападу на Росію.

Про те, що Фінляндія нібито проводить конфронтаційний курс на підготовку до війни з росіянами під виглядом оборонних заходів, заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив у колонці, опублікованій для російського пропагандистського інформаційного агентства ТАСС 8 вересня. За його словами, військова активність посилилася після вступу фінів до Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Медведєв стверджує, що Альянс "повністю залучений до цих справ і зараз інтенсивно освоює всі п'ять операційних середовищ Суомі (Фінляндії — ред.): сушу, море, повітря, космос і кіберпростір".

За словами Медведєва, на фінській території в безпосередній близькості до кордону з Росією утворюються штабні структури сухопутних військ НАТО, зокрема в Лапландії. Також заступник голова Ради безпеки країни-агресорки заявив, що штаб командування сухопутного компонента корпусного рівня Збройних сил НАТО розгортається в місті Міккелі.

"З'являються нові гарнізони, наприклад в населеному пункті Івало, розташованому в 40 км від російської території", — додав Медведєв.

Нагадаємо, 1 вересня Дмитро Медведєв погрожував розправою президенту Франції Емманюелю Макрону та канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу, які намагаються зупинити війну в Україні.

4 вересня Медведєв погрожував окупацією нових територій України після того, як Велика Британія направила Києву 1,3 мільярда доларів, отриманих як прибуток з використання заморожених російських активів.