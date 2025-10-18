Австрия передумала блокировать 19-й пакет санкций против РФ, – Reuters

Австрия, которая требовала от ЕС снять санкции с части российских активов, чтобы компенсировать австрийскому Raiffeisen Bank International наложенные Россией штрафы, не будет блокировать принятие 19-го пакета санкций против РФ.

Таким образом, перед голосованием 20 октября в Люксембурге устраняется ключевое препятствие, сообщает Reuters.

"Австрия поддерживает дальнейшее давление на Россию и одобрит 19-й пакет санкций в понедельник", – заявили в министерстве иностранных дел страны.

Ранее, когда Австрия требовала разморозить часть российских активов, в ЕС не поддержали это предложение.

Чтобы принять пакет санкций, нужна единогласная поддержка 27 государств-членов ЕС.

Пакет санкций содержит ряд энергетических и финансовых мер, включая запрет на поставки российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года, что переносится на более раннюю дату — с 1 января 2028 года.

Словакия также выразила сомнения по этому поводу, но четыре дипломата ЕС заявили, что Европейская комиссия собирается опубликовать в день голосования письмо, которым ответит на обеспокоенность этого государства.

ЕС уже принял 18 пакетов санкций против России, которые охватывают финансовый сектор, энергетику, оборонные технологии и импорт/экспорт. Новый пакет призван усилить давление и закрыть пути обхода предыдущих ограничений.

