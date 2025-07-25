Евросоюз недавно принял 18-й санкционный пакет, в котором применил меры к двум китайским банкам. Фокус спросил у экспертов, каковы причины этого решения и идет ли речь о попытке Европы ограничить торговлю Китая с Россией.

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На этот раз впервые за все время под санкции Евросоюза попали китайские банки — это Heihe Rural Commercial Bank и Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank. В ЕС объяснили, что банки занимались криптовалютными операциями, которые подрывали эффективность санкций. Фокус исследовал, какой эффект это будет иметь и готовы ли партнеры и в дальнейшем усиливать санкции к структурам КНР, что славится "дружбой" с РФ.

Первое предупреждение: как ЕС торгует с Китаем и почему портить отношения с КНР там не планируют

Высказывание главы канцелярии ЦК КПК по иностранным делам и Министерства иностранных дел Ван И о том, что "Китай не может допустить поражения России в войне", могла стать толчком для санкционирования банков КНР, отмечает в разговоре с Фокусом Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". "В Брюсселе хорошо знали, что Китай помогает России. Да, он не поставляет напрямую военную технику, но поставляет необходимые российскому ВПК комплектующие. Поэтому чаша терпения Брюсселя была исчерпана, и они сделали такой очень несмелый маленький шаг, намек. Раньше почему не ввели меры? Это вопрос двусторонней торговли. И КНР, и ЕС — огромные торговые монстры, они заинтересованы друг в друге", — объяснил Михаил Гончар. Он добавил: Европейский Союз не хочет, чтобы его границы с Россией увеличились в случае поражения Украины, тогда как Китай четко заявил, что поддерживает Россию. Отсюда и реакция ЕС и китайские банки в новом санкционном пакете.

Китайские компании активно продают в Россию микрочипы и другие технологии, необходимые для ВПК Фото: Getty Images

Эксперт считает, что у Европейского Союза есть возможность усмирить активное сотрудничество Китая с Россией, однако, говорит Михаил Гончар, европейцы будут делать это в присущей им неспешной манере. "Европейцы будут очень осторожными. То есть они сейчас отправили Китаю такой месседж. Китаю выгодна торговля с Россией, потому что выгодно выжать из россиян максимальные скидки, получить дешевое сырье, а россиянам продать подороже. Но Европа для Китая — более значимая и с точки зрения объема рынка, и с точки зрения того, что оттуда может взять сам Китай. Для Китая опасно, если Европа более масштабно начнет ограничивать китайские высокотехнологичные компании. Я думаю, что впереди будут выяснения дальнейших отношений ЕС и КНР. Европа будет выстраивать свою линию по Китаю или переформатировать ее, учитывая, что Китай все более откровенно становится на сторону России", — говорит Михаил Гончар.

В ЕС заинтересованы в стабильных экономических отношениях с КНР, но вопрос помощи России, которую регулярно оказывает Китай, тоже беспокоит европейцев Фото: iStock

Россия, действительно, является важным партнером РФ, а объем двусторонней торговли между Китаем и Россией в 2024 году достиг 1,74 триллиона юаней (237 миллиардов долларов). Однако Евросоюз имеет более важное значение для КНР, ведь в прошлом году страны ЕС экспортировали в Китай товары на сумму 213,3 млрд евро, а импортировали — на 517,8 млрд евро. Так же и Китай имеет сверхважное значение для Европы: в прошлом году именно Китай был крупнейшим торговым партнером Евросоюза по объему импорта (21,3% всех поставок из-за пределов ЕС) и третьим по объему экспорта (8,3%). Это подтверждает тот факт, что споры между ЕС и КНР могут испортить торговые отношения, что невыгодно никому — ни Китаю, ни Европейскому Союзу. Именно поэтому санкции против китайских банков и компаний в ЕС долгое время откладывали в долгий ящик.

Санкции против Китая: чего ожидать дальше от ЕС

По мнению Виталия Шапрана, экономиста, экс-члена Совета НБУ, КНР делает бизнес на войне, как и Венгрия, Словакия, Индия и остальные страны, которые не входят в "Большую семерку".

"Кроме того, власти КНР плохо контролируют сотни тысяч частных производителей чипов, пластика, химических веществ и тому подобное. Поэтому санкции, которые будут способствовать усложнению расчетов с КНР, будут иметь негативное влияние на внешнюю торговлю между КНР и РФ. Китайские банки хорошо реагируют на санкции США и ЕС, с 2022 года даже есть примеры остановки контрактов в сегменте поставок зерновых из РФ именно из-за санкционных рисков", — говорит эксперт.

Китай и РФ являются давними партнерами, поэтому на разрыв "дружбы" рассчитывать эксперты не советуют Фото: Скриншот

По его мнению, по мере ослабления доллара США к евро, слабеет и юань, а потому КНР становится "торговым чирьем" для внешней политики ЕС, а война в Украине — это для Европы хорошая возможность без торговых пошлин и запретов надавить на КНР, где осознают: делать бизнес на войне в Украине — это плохо, однако продолжают зарабатывать на войне.

Война в Украине — это для Европы хорошая возможность без торговых пошлин и запретов надавить на КНР

Виталий Шапран отметил: КНР в большинстве случаев поддерживает Россию именно в войне, то есть речь идет о банальном зарабатывании денег "на ситуации". И чем больше санкций — тем дешевле нефть и газ поставляются из РФ в КНР. "Если ЕС и США остановятся на таких предупредительных мерах, то их влияние будет минимальным", — говорит Виталий Шапран.

Нынешние санкции ЕС к двум китайским банкам не в состоянии остановить военную промышленность России, говорят специалисты Фото: Telegram

По мнению Михаила Гончара, дальнейшие санкции ЕС против китайских компаний и банков возможны, однако вряд ли дойдет до радикальных действий, которые серьезно повлияют на товарооборот КНР и России. То есть, действенных мер, которые существенно ограничат поставки из Китая в Россию микрочипов и важного оборудования, необходимого агрессору для изготовления снарядов, РЭБ, ракет и дронов, ждать не приходится. "До радикальных действий вряд ли дойдет. Сейчас они в пакете указали две банки, а если бы взяли 22 банки, то была бы другая ситуация. Но этого нет, значит ЕС просто проводит сейчас такой как бы тест. Не думаю, что Китай в ближайшее время пересмотрит свою политику в отношении России. То есть разворота КНР в сторону от России мы не ожидаем", — объяснил Михаил Гончар.