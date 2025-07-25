Євросоюз нещодавно ухвалив 18-й санкційний пакет, в якому застосував заходи до двох китайських банків. Фокус спитав у експертів, які причини цього рішення та чи йдеться про намагання Європи обмежити торгівлю Китаю з Росією.

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Цього разу вперше за весь час під санкції Євросоюзу потрапили китайські банки - це Heihe Rural Commercial Bank і Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank. У ЄС пояснили, що банки займалися криптовалютними операціями, які підривали ефективність санкцій. Фокус дослідив, який ефект це матиме та чи готові партнери і надалі посилювати санкції до структур КНР, що відома «дружбою» з РФ.

Перше попередження: як ЄС торгує з Китаєм і чому псувати відносини з КНР там не планують

Висловлювання глави канцелярії ЦК КПК в закордонних справах і Міністерства закордонних справ Ван Ї про те, що "Китай не може допустити поразки Росії у війні", могла стати поштовхом для санкціонування банків КНР, зазначає в розмові з Фокусом Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ». «В Брюсселі добре знали, що Китай допомагає Росії. Так, він не постачає напряму військову техніку, але постачає необхідні російському ВПК комплектуючі. Тому чаша терпіння Брюсселя була вичерпана, і вони зробили такий дуже несміливий маленький крок, натяк. Раніше чому не запровадили заходи? Це питання двосторонньої торгівлі. І КНР, і ЄС - великі торговельні монстри, вони зацікавлені один в одному», - пояснив Михайло Гончар. Він додав: Європейський Союз не хоче, щоб його кордони з Росією збільшились у випадку поразки України, тоді як Китай чітко заявив, що підтримує Росію. Звідси і реакція ЄС та китайські банки в новому санкційному пакеті.

Китайські компанії активно продають до Росії мікрочіпи та інші технології, потрібні для ВПК Фото: Getty Images

Експерт вважає, що у Європейського Союзу є можливість приборкати активну співпрацю Китаю з Росією, проте, каже Михайло Гончар, європейці будуть робити це у притаманній їм неспішній манері. «Європейці будуть дуже обережними. Себто вони зараз відправили Китаю такий меседж. Китаю вигідна торгівля з Росією, тому що вигідно вичавити з росіян максимальні знижки, отримати дешеву сировину, а росіянам продати подорожче. Але Європа для Китаю – більш значуща і з точки зору обсягу ринку, і з точки зору того, що звідти може взяти сам Китай. Для Китаю небезпечно, якщо Європа більш масштабно почне обмежувати китайські високотехнологічні компанії. Я думаю, що попереду будуть з'ясування подальших відносин ЄС та КНР. Європа буде налаштовувати свою лінію по Китаю чи переформатовувати її з огляду на те, що Китай все більш відверто стає на бік Росії», - каже Михайло Гончар.

У ЄС зацікавлені в стабільних економічних відносинах з КНР, але питання допомоги Росії, яку регулярно надає Китай, теж турбує європейців Фото: iStock

Росія, дійсно, є важливим партнером РФ, а обсяг двосторонньої торгівлі між Китаєм і Росією у 2024 році досяг 1,74 трильйона юанів (237 мільярдів доларів). Проте Євросоюз має важливіше значення для КНР, адже минулого року країни ЄС експортували до Китаю товари на суму 213,3 млрд євро, а імпортували - на 517,8 млрд євро. Так само і Китай має надважливе значення для Європи: минулого року саме Китай був найбільшим торговельним партнером Євросоюзу за обсягом імпорту (21,3% усіх поставок з-за меж ЄС) і третім за обсягом експорту (8,3%). Це підтверджує той факт, що суперечки між ЄС та КНР можуть зіпсувати торгівельні відносини, що невигідно нікому – ані Китаю, ані Європейському Союзу. Саме тому санкції проти китайських банків та компаній в ЄС тривалий час відкладали в довгий ящик.

Санкції проти Китаю: чого очікувати далі від ЄС

На думку Віталія Шапрана, економіста, екс-члена Ради НБУ, КНР робить бізнес на війні, які і Угорщина, Словаччина, Індія та решта країн, які не входять до «Великої сімки».

«Крім того, влада КНР погано контролює сотні тисяч приватних виробників чипів, пластику, хімічних речовин тощо. Тому санкції, які сприятимуть ускладненню розрахунків з КНР, будуть мати негативний вплив на зовнішню торгівлю між КНР та РФ. Китайські банки добре реагують на санкції США та ЄС, з 2022 року навіть є приклади зупинки контрактів в сегменті постачання зернових з РФ саме через санкційні ризики», - каже експерт.

Китай та РФ є давніми партнерами, тож на розрив "дружби" розраховувати експерти не радять Фото: Скриншот

На його думку, по мірі ослаблення долара США до євро, слабне і юань, а тому КНР стає «торговим чиряком» для зовнішньої політики ЄС, а війна в Україні – це для Європи добра нагода без торгових мит та заборон натиснути на КНР, де усвідомлюють: робити бізнес на війні в Україні – це погано, проте продовжують заробляти на війні.

Війна в Україні – це для Європи добра нагода без торгових мит та заборон натиснути на КНР

Віталій Шапран зазначив: КНР у більшості випадків підтримує Росію саме у війні, тобто йдеться про банальне заробляння грошей «на ситуації». І чим більше санкцій – тим дешевша нафта та газ постачаються з РФ до КНР. «Якщо ЄС та США зупиняться на таких попереджувальних заходах, то їх вплив буде мінімальним», - каже Віталій Шапран.

Нинішні санкції ЄС до двох китайських банків не в змозі зупинити військову промисловість Росії, кажуть фахівці Фото: Telegram

На думку Михайла Гончара, подальші санкції ЄС проти китайських компаній і банків можливі, проте навряд чи дійде до радикальних дій, які серйозно вплинуть на товарообіг КНР та Росії. Тобто, на дієві заходи, що суттєво обмежать постачання з Китаю до Росії мікрочіпів та важливого обладнання, необхідного агресору для виготовлення снарядів, РЕБ, ракет і дронів, годі чекати. «До радикальних дій навряд чи дійде. Зараз вони в пакеті вказали два банки, а якби взяли 22 банки, то була б інша ситуація. Але цього немає, отже ЄС просто проводить зараз такий ніби тест. Не думаю, що Китай найближчим часом перегляне свою політику щодо Росії. Тобто розворота КНР в бік від Росії ми не очікуємо», - пояснив Михайло Гончар.