ЕС бьет по энергетике и финансам: объявлен новый пакет санкций против России (видео)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложения к 19-му пакету санкций против России. Новые ограничения направлены на энергетический сектор, финансовые инструменты и компании, помогающие Кремлю обходить санкции.

В видеообращении, распространенном в сети Х, Урсула фон дер Ляйен отметила, что новые атаки России против Украины и инциденты с беспилотниками в ЕС требуют жесткого ответа.

Урсула фон дер Ляйен в сети Х Фото: Скрин видео

"К сожалению, в течение последнего месяца Россия продемонстрировала все свое пренебрежение к дипломатии и международному праву. Она осуществила одни из крупнейших атак беспилотников и ракет против Украины с начала войны, ударив как по правительственным зданиям, так и по гражданским зданиям, в частности по нашему офису ЕС в Киеве, представительству нашего союза. Угрозы нашему Союзу также растут. В течение последних двух недель российские БПЛА "Шахед" нарушили воздушное пространство нашего союза как в Польше, так и в Румынии. Это не действия того, кто стремится к миру. Президент Путин снова и снова усугубляет ситуацию, и в ответ Европа усиливает свое давление. Вот почему сегодня я представляю 19-й пакет санкций", — заявила президент ЕК.

Ключевые направления санкций

1. Энергетика

Запрет импорта российского сжиженного газа на европейские рынки.

Ограничения для крупных энергетических трейдеров, включая "Роснефть" и "Газпром нефть".

Замораживание активов компаний, связанных с российской энергетикой.

"Военная экономика России поддерживается доходами от ископаемого топлива. Мы хотим сократить эти доходы. Поэтому мы запрещаем импорт российского СПГ на европейские рынки. Пришло время перекрыть кран. Мы готовы к этому", — подчеркнула фон дер Ляйен.

2. Судоходство

Дополнительные санкции для 118 судов теневого флота.

Всего под ограничениями уже находится более 560 судов.

3. Финансы

Запрет транзакций для новых российских банков и финансовых учреждений в третьих странах.

Впервые — ограничения в отношении криптовалют и криптоплатформ.

Запрет на операции с банками, подключенными к российским альтернативным платежным системам.

Новые ограничения для организаций в специальных экономических зонах.

"Мы сосредотачиваемся на финансовых лазейках, которые Россия использует для уклонения от санкций. Мы вводим запрет на транзакции для дополнительных банков в России и банков в третьих странах... Таким образом, впервые наши ограничительные меры коснутся криптоплатформ и запрещенных транзакций в криптовалютах", — пояснила она.

4. Технологии и экспорт

Запрет на прямой экспорт технологий и товаров военного назначения.

Санкции против 45 компаний из России и третьих стран, которые помогали военному сектору.

"В войне, управляемой инновациями, прекращение доступа России к ключевым технологиям имеет решающее значение, прежде всего, когда речь идет о беспилотниках. Наш экономический анализ четкий. Наши санкции серьезно влияют на российскую экономику", — добавила фон дер Ляйен.

Эффективность давления

Президент Еврокомиссии отметила, что во время переговоров партнеры сообщают о первых просьбах России по ослаблению санкций.

"Поэтому мы знаем, что наши санкции являются эффективным инструментом экономического давления. И мы будем продолжать использовать их, пока Россия не сядет за стол переговоров с Украиной относительно справедливого и длительного мира", — подытожила она.

Сообщение президента Еврокомиссии

Напомним, ЕС уже принял 18 пакетов санкций против России, которые охватывают финансовый сектор, энергетику, оборонные технологии и импорт/экспорт. Новый пакет призван усилить давление и закрыть пути обхода предыдущих ограничений.

