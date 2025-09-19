ЄС б'є по енергетиці та фінансах: оголошено новий пакет санкцій проти Росії (відео)

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила пропозиції до 19-го пакету санкцій проти Росії. Нові обмеження спрямовані на енергетичний сектор, фінансові інструменти та компанії, що допомагають Кремлю обходити санкції.

У відеозверненні, поширеному у мережі Х, Урсула фон дер Ляєн наголосила, що нові атаки Росії проти України та інциденти з безпілотниками в ЄС вимагають жорсткої відповіді.

Урсула фон дер Ляєн у мережі Х Фото: Скрин відео

“На жаль, протягом останнього місяця Росія продемонструвала всю свою зневагу до дипломатії та міжнародного права. Вона здійснила одні з найбільших атак безпілотників та ракет проти України з початку війни, вдаривши як по урядових будівлях, так і по цивільних будинках, зокрема по нашому офісу ЄС у Києві, представництву нашого союзу. Загрози нашому Союзу також зростають. Протягом останніх двох тижнів російські БПЛА "Шахед" порушили повітряний простір нашого союзу як у Польщі, так і в Румунії. Це не дії того, хто прагне миру. Президент Путін знову і знову посилює ситуацію, і у відповідь Європа посилює свій тиск. Ось чому сьогодні я представляю 19-й пакет санкцій”, – заявила президентка ЄК.

Ключові напрями санкцій

1. Енергетика

Заборона імпорту російського зрідженого газу на європейські ринки.

Обмеження для великих енергетичних трейдерів, включно з “Роснефть” та “Газпром нафтою”.

Замороження активів компаній, пов’язаних із російською енергетикою.

“Військова економіка Росії підтримується доходами від викопного палива. Ми хочемо скоротити ці доходи. Тому ми забороняємо імпорт російського СПГ на європейські ринки. Настав час перекрити кран. Ми готові до цього”, – підкреслила фон дер Ляєн.

2. Судноплавство

Додаткові санкції для 118 суден тіньового флоту.

Загалом під обмеженнями вже перебуває понад 560 суден.

3. Фінанси

Заборона транзакцій для нових російських банків і фінансових установ у третіх країнах.

Вперше – обмеження щодо криптовалют і криптоплатформ.

Заборона на операції з банками, підключеними до російських альтернативних платіжних систем.

Нові обмеження для організацій у спеціальних економічних зонах.

“Ми зосереджуємося на фінансових лазівках, які Росія використовує для ухилення від санкцій. Ми запроваджуємо заборону на транзакції для додаткових банків у Росії та банків у третіх країнах… Таким чином, вперше наші обмежувальні заходи торкнуться криптоплатформ та заборонених транзакцій у криптовалютах”, – пояснила вона.

4. Технології та експорт

Заборона на прямий експорт технологій та товарів військового призначення.

Санкції проти 45 компаній із Росії та третіх країн, що допомагали військовому сектору.

“У війні, що керується інноваціями, припинення доступу Росії до ключових технологій має вирішальне значення, перш за все, коли йдеться про безпілотники. Наш економічний аналіз чіткий. Наші санкції серйозно впливають на російську економіку”, – додала фон дер Ляєн.

Ефективність тиску

Президентка Єврокомісії наголосила, що під час переговорів партнери повідомляють про перші прохання Росії щодо послаблення санкцій.

“Тож ми знаємо, що наші санкції є ефективним інструментом економічного тиску. І ми продовжуватимемо використовувати їх, доки Росія не сяде за стіл переговорів з Україною щодо справедливого та тривалого миру”, – підсумувала вона.

Нагадаємо, ЄС уже ухвалив 18 пакетів санкцій проти Росії, які охоплюють фінансовий сектор, енергетику, оборонні технології та імпорт/експорт. Новий пакет покликаний посилити тиск і закрити шляхи обходу попередніх обмежень.

