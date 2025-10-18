Австрія передумала блокувати 19-й пакет санкцій проти РФ, — Reuters

Австрія, яка вимагала від ЄС зняти санкції з частини російських активів, щоб компенсувати австрійському Raiffeisen Bank International накладені Росією штрафи, не блокуватиме ухвалення 19-го пакета санкцій проти РФ.

Таким чином, перед голосуванням 20 жовтня в Люксембурзі усувається ключова перешкода, повідомляє Reuters.

"Австрія підтримує подальший тиск на Росію і схвалить 19-й пакет санкцій у понеділок", — заявили в міністерстві закордонних справ країни.

Раніше, коли Австрія вимагала розморозити частину російських активів, у ЄС не підтримали цю пропозицію.

Щоб ухвалити пакет санкцій, потрібна одноголосна підтримка 27 держав-членів ЄС.

Пакет санкцій містить низку енергетичних і фінансових заходів, включно із забороною на постачання російського скрапленого природного газу з 1 січня 2027 року, що переноситься на більш ранню дату — з 1 січня 2028 року.

Словаччина також висловила сумніви з цього приводу, але чотири дипломати ЄС заявили, що Європейська комісія має намір опублікувати в день голосування лист, яким відповість на стурбованість цієї держави.

ЄС уже ухвалив 18 пакетів санкцій проти Росії, які охоплюють фінансовий сектор, енергетику, оборонні технології та імпорт/експорт. Новий пакет покликаний посилити тиск і закрити шляхи обходу попередніх обмежень.

