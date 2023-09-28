Політ немолодої "Леді-Дракона": У США модернізували легендарний літак-розвідник U-2

Ветеран американської авіації U-2 Dragon Lady отримав технічне оновлення авіоніки — системи зв'язку, навігації, а також новий комп'ютер і дисплеї.

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Літак U-2 Dragon Lady ВПС США за підтримки фахівців компанії Lockheed Martin виконав перший політ у рамках програми технічного оновлення авіоніки. Під час успішного польоту було перевірено нові вдосконалені можливості систем навігації, зв'язку та електроніки машини. Про це 28 вересня повідомили оглядачі Military Leak.

У публікації йдеться про те, що легендарний американський літак-розвідник отримав нову комп'ютерну систему, яка дасть змогу U-2 інтегруватися із системами в повітряному, космічному, морському, наземному та кібернетичному просторах із різним рівнем безпеки.

Також літак був оснащений новими дисплеями, які полегшують швидке опрацьовування даних, що, своєю чергою, дає змогу ухвалювати більш швидкі та обґрунтовані рішення.

Керівник програми з модернізації U-2 Avionics Tech Refresh (ATR) Шон Тетчер зазначив, що перший успішний політ U-2 є важливим моментом на шляху до швидкого і доступного впровадження нових можливостей літака.

Подальші випробування дадуть змогу сформувати зріле програмне забезпечення до впровадження систем, що забезпечують функціональність і сумісність для задоволення оперативних потреб. Контракт на постачання U-2 ATR було укладено ВПС США 2020 року, його оцінюють у 50 млн доларів.

Ветеран U-2 Dragon Lady

Американський висотний розвідувальний літак U-2 Dragon Lady (Леді-Дракон) перебуває в лавах ВПС США з 1950 років. Апарат здатний забезпечити всепогодний збір розвідданих на висоті до 21 300 метрів, завдяки чому його активно використовували за часів "холодної війни", запускаючи над СРСР, Китаєм, В'єтнамом і Кубою.

Після закінчення "холодної війни" літаки U-2 брали участь у конфліктах в Афганістані та Іраку, а також підтримували кілька багатонаціональних операцій НАТО. Літак також використовувався для дослідження електронних датчиків, калібрування супутників, наукових досліджень і зв'язку.

Фактично U-2 ветеран американської авіації — це один із небагатьох типів літаків, які прослужили ВПС США понад 50 років, поряд із Boeing B-52, Boeing KC-135, Lockheed C-130 і Lockheed C-5.

Машина кілька разів проходила модернізацію, внаслідок чого досі ВПС США користуються такими модифікаціями, як TR-1, U-2R і U-2S.

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Раніше повідомлялося, що Військово-повітряні сили США обрали каліфорнійську компанію JetZero для створення і випробувань літака у формі крила, який може вплинути на дизайн літаків нового покоління. Міністр ВПС США Френк Кендалл зазначив, що літак із гібридною конструкцією крил є більш економічним порівняно з традиційними машинами.