Гібридні крила ВПС: у США обрали оригінальний стартап для літаків майбутнього покоління

Повітряні сили США звернули увагу на проєкт компанії JetZero, яка розробляє літак із гібридною конструкцією крил. Такий варіант більш економічний порівняно з традиційними літаками.

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Військово-повітряні сили США обрали каліфорнійську компанію JetZero для створення і випробувань літака у формі крила, який може вплинути на дизайн майбутніх мобільних літаків. За заявою компанії, літак матиме гібридну конструкцію крила. Про це 16 серпня повідомили оглядачі Defence One.

Міністр ВПС США Френк Кендалл на заході Асоціації повітряно-космічних сил зазначив, що створення демонстраційного прототипу покликане прискорити розробку наступного покоління великих літаків, які можуть знадобитися повітряним силам у майбутньому.

"Це обтічна конструкція, що істотно відрізняється від традиційної конструкції труби і крила, яка дасть змогу підвищити аеродинамічну ефективність і розширити можливості польоту", — заявив Кендалл.

Прототип літака NASA з гібридною конструкцією крил

У квітні компанія JetZero заявила, що спільно з Northrop Grumman розробляє проєкт паливного заправника з гібридним крилом під назвою Z-5, що може дати змогу компанії створити майбутній повітряний заправник ВПС NGAS і повітряний лайнер нового покоління NGAL.

Оглядачі зазначають, що ВПС обрали цей проєкт для літаків майбутнього покоління, оскільки конструкція гібридного крила є набагато економічнішою порівняно з традиційними літальними апаратами. При цьому, за оцінками JetZero, такий літак може перевозити вдвічі більше палива, ніж Boeing KC-46.

Для ВПС США такий показник вельми важливий, особливо для розгортання сил в Індо-Тихоокеанському регіоні, оскільки оперативне доставляння палива "стане вирішальним фактором перемоги" в потенційному конфлікті.

Передбачається, що такий літак може приземлятися на набагато коротшій злітно-посадковій смузі, доставляти паливо в більшому обсязі і на більшу відстань, а також евакуювати поранених.

Компанія JetZero отримає 235 млн дол. протягом наступних чотирьох років на створення і випробування прототипу, а перший політ планують здійснити 2027 року, підсумували автори матеріалу.

Нагадаємо, російські авіаконструктори повідомили про роботу над "революційним літаком 6-го покоління" МіГ-41. Західні експерти зазначили, що якщо взяти до уваги заявлені характеристики, то проєкт виглядає або як блеф, або як фантазія російських розробників.