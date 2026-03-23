Хоче "Премію Ізраїлю": у Трампа визначилися з датою завершення війни в Ірані, — ЗМІ

Вашингтон встановив 9 квітня як цільову дату для припинення війни, залишивши близько 21 дня для продовження бойових дій і переговорів.

Про це після заяв президента Дональда Трампа про нібито контакти з іранською стороною заявив ізраїльський чиновник, повідомляє впливовий ізраїльський новинний портал Ynet.

За його словами, цього тижня в Пакистані мають відбутися переговори між Іраном і США. Джерело стверджує, що Білий дім не поінформував Ізраїль про контакти зі спікером іранського парламенту Мохаммедом Багером Галібафом.

Сам Галібаф, до речі, наполягає на тому, що жодних переговорів зі США не було, і для маніпулювання нафтовими ринками використовують "фейкові новини".

Якщо Трампу вдасться завершити війну до зазначеної дати, це дасть йому змогу відвідати Ізраїль у День незалежності, щоб отримати Премію Ізраїлю, вищу державну нагороду країни, яку присуджують із 1953 року за видатні досягнення в науці, культурі, мистецтві та громадській діяльності.

За оцінками ізраїльських представників оборонного відомства, навіть якщо бойові дії з Іраном триватимуть до цього часу, Тегеран, імовірно, підтримуватиме стабільний темп ракетних обстрілів Ізраїлю, в середньому близько 10 запусків на день.

Аналітики вважають, що Іран, імовірно, зазнає труднощів із проведенням великомасштабних обстрілів, почасти через пошкодження своїх систем управління і контролю. Згідно з оновленими даними ізраїльських військових, близько 330 пускових установок в Ірані були виведені з ладу. Приблизно половину знищили, а решту вивели з ладу після того, як їх заблокували в тунелях або підземних спорудах. За оцінками Ізраїлю, від 100 до 150 пускових установок залишаються в робочому стані.

Зі свого боку Міністерство закордонних справ Ірану спростовує будь-які переговори зі США і заперечує їх у перспективі. Ба більше, у КВІР запевнили, що "підготували сюрпризи на найближчі дні", які прояснять результат подій.

Ібрагім Резаї, прессекретар Комітету з національної безпеки і зовнішньої політики іранського парламенту, заявив, що "за цих обставин немає логіки в переговорах", і що супротивники Ірану "розуміють тільки мову сили і ракет".

Прессекретар Міністерства закордонних справ Есмаїл Багаї заявив, що Іран отримав повідомлення від "дружніх країн", що вказують на зацікавленість США в переговорах щодо припинення війни, але Тегеран не відповів.

Він додав, що позиція Ірану щодо Ормузької протоки та умови припинення конфлікту залишаються незмінними.

Нагадаємо, Трамп заявив, що США відкладають удари по іранських електростанціях на п'ять днів — у зв'язку з початком переговорів, і він дав наказ армії зупинитися.

Зі свого боку Іран уже пообіцяв занурити країни Перської затоки в блекаут, а також "звільнив" Трампа.