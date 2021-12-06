Двигун розбрату. Хто правий у тяжбі довкола Мотор Січ – Україна чи китайці?

Хтось мені пояснить. Якщо Китаю потрібні двигуни Мотор Січ, чому він не може їх просто купувати у компанії? Навіщо купувати саме підприємство?

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Потім користь іноземних інвестицій — це коли нам приносять технології. Це коли нас навчають новому виробництву. Навіть сам Китай залучав інвестиції лише з цією метою: висував вимоги щодо передавання технологій і створення спільних підприємств.

І це наша проблема, що ми й досі не можемо сформулювати, навіщо потрібні іноземні інвестиції. Які вони мають вирішувати завдання?

Тому іноземними інвестиціями ми називаємо, що попало та будь-кого.

Тому ми не відрізняємо продаж стратегічного підприємства від продажу звичайного цегельного заводу. І я більш ніж впевнений, що ви можете інвестувати в Китай, але вас не допустять до придбання тамтешнього стратегічного підприємства.

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У Китаї всі інвестиції, пов'язані з військовим виробництвом, критичною інфраструктурою, енергетикою та сільським господарством, підлягають державному нагляду. Уряд має право перевіряти, відхиляти і навіть карати іноземних інвесторів, якщо є загроза національній безпеці.

Перефразую. Якби таке підприємство, як Мотор Січ, було б у Китаї, то чорта з два хто дозволив би його продати іноземним інвесторам.

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Навіщо говорити про Китай? Поговоримо краще про таку країну як США. Ви знаєте, що в США блокування інвестицій, що загрожують державним інтересам, є нормальною практикою? Так, і там навіть є держорган, який займається цим — CFIUS.

Розкажу, як він з'явився. Усе почалося з того, що японська компанія Fujitsu хотіла придбати американського виробника напівпровідників Fairchild Semiconductor. Для опису стану Фейрчайлда є таке поняття, як "distressed asset". Це збиткова компанія, часто майже банкрут, який не може обслуговувати свої борги. І здебільшого такі компанії продаються за заниженою вартістю і їх купують тільки заради того, щоб потім продати активи частинами.

Якщо подивитися з боку, то було не зовсім зрозуміло, навіщо японцям купувати такий актив. Це була проблемна, збиткова компанія, найкращі часи якої залишились у далекому минулому. Ринкова частка мізерна. Нових продуктів немає. І єдине, за рахунок чого вона ще трималася на плаву, це доходи від патентів, термін яких теж скоро закінчувався.

Тільки японці не були дурнями. Вони знали, що купують. Адже це була зовсім не проста компанія. Саме ця компанія почала першою випускати кремнієві напівпровідники і була кузнею талантів, з яких розпочалася історія Кремнієвої долини.

Багато хто з яких потім заснував свої компанії. Наприклад, Роберт Нойс, фундатор Intel.

Тому японцям потрібна була власне компанія, а не її технології. Причому за дуже невеликою ціною. Компанія оцінювалася лише в 200 млн дол.

Хочу також сказати, що це був час торгової війни між США та Японією, яку розпочав Рейган. І напівпровідники були однією з основних причин цієї війни. Це протистояння зайшло настільки далеко, що в 1986 році США підписали з Японією угоду в галузі напівпровідників, за якою регулювалися ціни й обсяг експорту напівпровідників з Японії в США.

Тому японцям були потрібні ці технології, а американці це чудово розуміли. Й ось цей підвищений інтерес японців до американських технологій і страх того, що японці за допомогою таких компаній посилять свою присутність на американському ринку та витіснять американських виробників, викликав сильний резонанс у суспільстві. Угодою навіть зацікавилися в американському уряді, який одразу ж виступив проти неї.

Щойно сторони вже були готові вдарити по руках, угоду заблокувала держава. Щоб це зробити, оперативно було ухвалено Поправку Ексон-Флоріо від 1988 року. Відповідно до цієї поправки, президент має право заблокувати будь-яке придбання американської компанії іноземними інвесторами, якщо це придбання загрожує національній безпеці США.

Зрештою, японці відмовилися від придбання цієї компанії, звинувативши американський уряд у втручанні в цей процес. А для американського уряду успішна реалізація свого задуму дозволила блокувати подальші покупки японців компанії зі сфери високих технологій. Надалі ці функції з розгляду можливості загрози та контролю за іноземними інвестиціями були передані CIFIUS — Комітету з іноземних інвестицій США.

Зараз же, у відповідь на нові загрози технологічної переваги США, CFIUS займається переважно китайськими інвестиціями.

Так, у 2016 році Обама заблокував покупку китайськими інвесторами компанії Aixtrone. У 2017 році Трамп заблокував угоду купівлі китайцями Latice Semiconductor. У 2018 була гучна справа довкола спроби Broadcom отримати контроль над компанією Qualcomm, яка теж була заблокована CFIUS. До речі, Qualcomm — це один із найбільших постачальників компанії Apple.

Китайські інвестиції блокують не лише США, а й Європа. Із жовтня 2020 року на рівні ЄС діють механізм скринінгу (перевірки) іноземних інвестицій.

Це при тому, що ЄС залишається відкритим для іноземних інвестицій, але для окремих випадків є винятки! Якщо іноземний інвестор цікавиться стратегічно важливим підприємством, то спочатку його має перевірити Єврокомісія.

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Перевіряють рід діяльності компанії, скільки вона років у бізнесі, спосіб фінансування угоди, чи інвестор має контакти або контракти з державою. Якщо якийсь нюанс діяльності інвестора викликає сумнів, купівля блокується. І не має значення, це приватне чи державне підприємство.

Існують також ініціативи на рівні окремих держав ЄС. У Німеччині існує поріг втручання для блокування іноземних інвестицій у стратегічні галузі. Якщо раніше такий поріг був на рівні 25%, то зараз уже розглядають угоди із придбання інвесторами частки навіть у 15%! При цьому в зоні контролю опиняються не тільки великі компанії, але й малі та середні компанії, що спеціалізуються на високих технологіях, тому що вони є більш вразливими.

Також вони використовують інші інструменти. Державний банк KFW від імені німецького уряду може придбати блокувальний пакет акцій компанії і так заблокувати небажане придбання. Так вони зупинили покупку енергетичної компанії 50Hertz.

Німеччина — не єдина розвинена країна, яка почала блокувати китайські інвестиції. У Великобританії уряд має золоту акцію у низці стратегічних компаній. Золота акція — це умовно невелика частка в компанії (до 10%), але яка надає необмежені права. Ця акція дає право вирішального голосу на зборах акціонерів або накласти вето на стратегічне рішення.

Ви можете придбати акції Rolls-Royce, але ви не зможете купити більше ніж 15% акцій. І вас ніхто не допустить до керування компанією. А все тому, що держава контролює компанію через золоту акцію.

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А тепер візьмемо Skyrizon і го претензії до України. Мало того, що цей інвестор раніше ніколи не займався авіаційним бізнесом, що вже має викликати сумніви, так за ним ще тягнеться шлейф сумнівних справ. Проєкт будівництва каналу в 2013 році накрився. Ще одна компанія набрала кредитів і під загрозою банкрутства змушена була реструктуризувати борги.

Сумнівне фінансування угоди. Інвестор купував Мотор Січ не за свої гроші. Ці гроші він узяв у кредит у китайському державному банку — China Development Bank. Як банк пішов на таку угоду, якщо в клієнта є сумнівна кредитна історія? При тому, що компанія вже зараз має фінансові проблеми з виплатою кредитів.

Може банк розуміє, що клієнт стане банкрутом ще раз. Банкрутство — це не припинення діяльності. Це нездатність обслуговувати кредит і кредитор має право претендувати на активи клієнта.

Такого інвестора в ЄС навіть на поріг не впустили б.

А в нас кричать, що інвестора кривдять та інвестиційна привабливість страждає. Уже забули горезвісного лижного інструктора?

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