Східний похід Піднебесної. Чому для Латинської Америки "Захід" — це Китай, а не США

Ми вже говорили, як Китай планує залучити до своєї боротьби за геополітичне лідерство країни Африки та Азії. Це постколоніальні країни, які стоять на роздоріжжі між євроатлантичними структурами та Китаєм — і китайська "м'яка сила" проникала туди, як вода в пересохлий ґрунт: не відчуваючи значного опору, заповнюючи порожнечі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Зовсім інші умови зустрічає Китай у так званих зонах впливу США, однією з яких є Латинська Америка — ще в 1823 Вашингтон проголосив її "вільною від європейського впливу" в доктрині Монро , яка оголошувала американський континент на південь від Штатів зоною стратегічного впливу США і оправляв під цим соусом політичне та військове втручання у справи суверенних країн регіону. А як щодо впливу азійського?

У Латинській Америці ситуація відрізняється не лише тим, що Китай щодо країн цього континенту є партнером західним, а не східним. У цьому регіоні багато країн за часів становлення в Піднебесній владі комуністичної партії керувалися хунтами правого ідеологічного спектру.

Звичайно, націоналістичні диктатори підтримали уряд Чан Кайші на Тайвані. Відповідно, про співпрацю з материковим Китаєм не могло бути й мови. У цьому Пекін зайняв і продовжує займати принципову позицію: співпрацювати можна лише з одним Китаєм, а це Тайбей чи Пекін — вирішувати вам.

Важливо

Сходження Піднебесної. Що буде, якщо завтра Китай займе місце США

Спочатку, звичайно, комуністичний уряд не користувався особливою популярністю, однак, із середини сімдесятих ситуація почала розгортатися на протилежний бік. І зараз уже більшість держав воліють співпрацювати з Пекіном, а не з Тайбеєм. Ковідна криза лише посилила позиції китайських комуністів: материковий Китай має значні потужності з виготовлення вакцин та допоміжних медзасобів, необхідних в умовах карантину.

Саме ковідна дипломатія сьогодні просуває китайські інтереси в Латинській Америці. Однак, це двигун, а не тригер.

Китайське проникнення на Американський континент почалося з початку тисячоліття. У ХХІ столітті Піднебесна вклала в Латинську Америку сотні мільярдів доларів, причому в деякі проєкти вкладається понад десять мільярдів на рік. Десятками мільярдів доларів США обчислюється і товарообіг між Китаєм та деякими великими економіками континенту. Китай інвестує в порти, дороги, енергетику, щедро роздає кредити.

Однак, умовою дешевих позичок стає закупівля китайського обладнання або передача проєкту в концесію. Нерідко умовою виступає китайське управління у проєктах: пекінські компанії практично будують у державах Латинської Америки свій "внутрішній Китай". Яскравий приклад – у 2013 році КНР запросила до співпраці країни Латинської Америки в межах проєкту "Один пояс – один шлях" – BRI. Він передбачає будівництво портів, підведення до них автомагістралей та залізниць, включаючи прокладання трансамериканської залізниці, яка має з'єднати Атлантичний та Тихий океани.

[ + – ] Китайський проєкт зв'яже Тихий океан з Атлантичним через залізницю, прокладену через територію Бразилії та Перу. Довжина залізничного полотна становитиме 5300 кілометрів. На знімку: прем'єр-міністр КНР Лі Кецян та президент Перу Ольянта Умала.

Важливо

Наука перемагати. Навіщо китайці знімають кіно про війну із США

На цьому фоні країни Латинської Америки, значна частина яких на початку століття підтримувала дружні стосунки з Тайванем, не просто визнали Пекін, а й зробили його головним торговим партнером. Найпотужніша економіка Латинської Америки, бразильська, найбільше експортує товарів саме до Китаю.

Одна за іншою країни регіону встановлюють економічні та політичні відносини з КНР, відвертаючись від Тайваню. І до 2020-го саме Пекін став головним напрямним у русі товарів у продуктовому ланцюжку, перетворившись фактично на метрополію для латиноамериканських країн, що експортують свою сировину.

А з початку пандемії саме Китай почав наповнювати Південну Америку вакцинами, засобами індивідуального захисту та іншою антивірусною продукцією. При цьому стало зрозуміло, що простягнута Китаєм рука допомоги може перетворюватися на карну правницю: країни, які продовжували вести неузгоджену з Пекіном зовнішню політику (наприклад, залишалися в дипломатичних відносинах з Тайванем), отримували відповідні санкції.

Важливо

Навіщо Сі розмовляв із Зе? Що Китаю потрібно від України

Сальвадор і Панама одними з останніх перейшли на бік Китаю, і зараз живуть між двома вогнями, балансуючи між вірністю старому партнеру – США – і спробами не образити основного економічного товариша на сьогодні – КНР. В умовах, що склалася, кожна держава регіону має зробити вибір: з ким вона сьогодні. Це стосується багатьох питань: чию вакцину країна використовує, у кого бере кредит, який інфраструктурний проєкт реалізує. США в межах партнерства G7 створили нове інтеграційне об'єднання B3W.

Немає сумніву, що воно діятиме на противагу китайському BRI, зокрема й у країнах Латинської Америки. Вартість інфраструктурних проєктів у межах стратегії B3W оцінюється в трильйони доларів США. Тож тепер кожній державі доведеться вирішувати — залишатися в американському фарватері, знайомому ще з 1823 року, або вступити в новий привабливий союз із наслідками, які важко передбачити.