Свій інтерес. Чому санкції проти китайських акціонерів "Мотор Січ" — це правильно

Щодо санкцій проти китайських акціонерів "Мотор Січ". Хто мені пояснить. Якщо Китаю потрібні двигуни "Мотор Січ", то чому він не може їх просто купувати у цій компанії? Навіщо купувати власне підприємство?

Потім, користь іноземних інвестицій — це коли нам приносять технології. Це коли нас навчають новому виробництву. Навіть сам Китай залучав інвестиції тільки із цією метою.

І це наша проблема, що ми досі не можемо сформулювати самі для себе, навіщо потрібні іноземні інвестиції. Які вони повинні вирішувати завдання.

Тому іноземними інвестиціями ми називаємо, що попало, а інвесторами — кого попало.

Тому у нас не відрізняють продаж стратегічного підприємства від продажу звичайного цегельного заводу. І я більш ніж упевнений, що ви можете інвестувати в Китай, але вас не допустять до покупки там стратегічного підприємства.

Навіщо говорити про Китай? Заради інтересу дізнайтеся, як Європа масово блокує китайські інвестиції.

У 2018 році китайська компанія Yantai Taihai Group відмовилася від купівлі Liefield Metal Spinning, після того, як уряд Німеччини пригрозив заблокувати угоду.

Справа в тому, що німецька компанія виробляє обладнання в ядерній енергетиці й аерокосмічній промисловості, і ця купівля загрожує нацбезпеці Німеччини.

Так само банк KFW від імені німецького уряду заявив про купівлю блокувального пакета акцій енергетичної компанії 50Hertz і, таким чином, заблокує купівлю цієї компанії китайцями.

Власне уряд Німеччини заявив, що знизить поріг втручання для блокування іноземних інвестицій в стратегічні галузі. Якщо раніше такий поріг був на рівні 25%, то зараз вже розглядають угоди з придбання інвесторами частки навіть в 15%!

Водночас, у зоні контролю виявляються не тільки великі компанії, а й малі та середні компанії, що спеціалізуються на високих технологіях, оскільки вони є більш уразливими.

Німеччина не єдина розвинена країна, яка почала блокувати китайські інвестиції. Схожу ініціативу обговорюють й у Франції.

Незважаючи на те, що Макрон є шанувальником вільної торгівлі, він готовий відступитися від своїх переконань, якщо іноземні купівлі загрожують національній безпеці. Наприклад, як тільки Макрон став президентом Франції, то він націоналізував верф STX, що належала іноземцям.

Зараз же йдеться про розширення сфери державного втручання та істотного збільшення ролі "золотих акцій" уряду, щоб блокувати небажані поглинання стратегічних підприємств.

Станіслас Герін, один із близьких до французького президента політиків, з цього приводу сказав такі слова: "Вільну торгівлю не треба плутати з наївністю". Цікаво, що приблизно такі ж слова говорять інші чиновники, які критикують китайські інвестиції.

Усе це відбувається на тлі того, що китайці масово скуповують стратегічні підприємства Європи та у європейців є побоювання, що китайці захоплять ключові галузі й технології. А Китай вже перетворюється на домінантну силу, здатну витіснити європейців з їхніх ринків.

І так у всіх розвинених країнах. Ви можете купити акції Rolls-Royce, але ви не зможете купити більше 15% цих акцій в одні руки. І вас ніхто не допустить до управління. А все тому, що у держави є золота акція — це невелика частка в компанії, але з необмеженими правами.

Тому я абсолютно не згоден із критикою держави в ситуації з "Мотор Січ". Погано лише те, що у нас це законодавчо не закріплено, і раніше це питання спускалося на гальмах.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.