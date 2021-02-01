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Мнения Санкции против Мотор Сич

Свой интерес. Почему санкции против китайских акционеров Мотор Сич – это правильно

Введенные президентским указом санкции против китайских акционеров запорожского предприятия Мотор Сич вызвали шквал противоречивых оценок в обществе. Между тем, Украина — не единственная страна Европы, пытающаяся блокировать китайскую экспансию в собственную экономику.

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист, аналитик
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По санкциям против китайских акционеров "Мотор Сич". Кто мне объяснит. Если Китаю нужны двигатели Мотор Сич, то почему он не может их просто покупать у этой компании? Зачем покупать само предприятие?

Потом, польза иностранных инвестиций — это когда нам приносят технологии. Это когда нас обучают новом производству. Даже сам Китай привлекал инвестиции только с этой целью.

И это наша проблема, что мы до сих пор не можем сформулировать сами для себя, зачем нужны иностранные инвестиции. Какие они должны решать задачи. 

Поэтому иностранными инвестициями мы называем, что попало, а инвесторами — кого попало.  

Поэтому у нас не отличают продажу стратегического предприятия от продажи обычного кирпичного завода. И я более чем уверен, что вы можете инвестировать в Китай, но вас не допустят к покупке там стратегического предприятия.

Зачем говорить про Китай? Ради интереса узнайте, как Европа массово блокирует китайские инвестиции.

В 2018 китайская компания Yantai Taihai Group отказалась о приобретения Liefield Metal Spinning, после того, как правительство Германии пригрозило заблокировать сделку.

 Суть в том, что немецкая компания производит оборудование в ядерной энергетике и аэрокосмической промышленности, и это приобретение угрожает нацбезопасности Германии. 

Так же банк KFW от имени германского правительства заявил о приобретении блокирующего пакета акций энергетической компании 50Hertz и, таким образом, заблокирует приобретение этой компании китайцами. 

Само же правительство Германии заявило, что снизит порог вмешательства для блокирования иностранных инвестиций в стратегические отрасли. Если раньше такой порог был на уровне 25%, то сейчас уже рассматривают сделки с приобретения инвесторами доли даже в 15%! 

При этом, в зоне контроля оказываются не только большие компании, но и малые,и средние компании, что специализируются на высоких технологиях, потому как они являются более уязвимыми.  

Германия не единственная развитая страна, которая начала блокировать китайские инвестиции. Похожую инициативу обсуждают и в Франции. 

Несмотря на то, что Макрон является поклонником свободной торговли, он готов отступится от своих убеждений, если иностранные приобретения угрожают национальной безопасности. К примеру, как только Макрон стал президентом Франции, то он национализировал принадлежавшую иностранцам верфь STX. 

Сейчас же речь идет о расширении сферы государственного вмешательства и существенно увеличить роль "золотых акций" правительства, чтобы блокировать нежелательные поглощения стратегических предприятий. 

Станислас Герини, один из близких к французскому президенту политиков, по этому поводу сказал следующие слова: "Свободную торговлю не нужно путать с наивностью". Забавно, что примерно такие же слова говорят другие чиновники, критикующие китайские инвестиции.

Все это происходит на фоне того, что китайцы массово скупают стратегические предприятия Европы и у европейцев есть опасения, что китайцы захватят ключевые отрасли и технологии. А Китай уже превращается в доминирующую силу, способную вытеснить европейцев с их рынков.

И так во всех развитых странах. Вы можете купить акции Rolls-Royce, но вы не сможете купить более 15% этих акций в одни руки. И вас никто не допустит к управлению. А все потому, что у государства есть золотая акция — это небольшая доля в компании, но с неограниченными правами. 

Потому я абсолютно не согласен с критикой государства в ситуации с Мотор Сич. Плохо лишь то, что у нас это законодательно не закреплено, и ранее этот вопрос спускался на тормозах.

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.