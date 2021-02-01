Свой интерес. Почему санкции против китайских акционеров Мотор Сич – это правильно

По санкциям против китайских акционеров "Мотор Сич". Кто мне объяснит. Если Китаю нужны двигатели Мотор Сич, то почему он не может их просто покупать у этой компании? Зачем покупать само предприятие?

Потом, польза иностранных инвестиций — это когда нам приносят технологии. Это когда нас обучают новом производству. Даже сам Китай привлекал инвестиции только с этой целью.

И это наша проблема, что мы до сих пор не можем сформулировать сами для себя, зачем нужны иностранные инвестиции. Какие они должны решать задачи.

Поэтому иностранными инвестициями мы называем, что попало, а инвесторами — кого попало.

Поэтому у нас не отличают продажу стратегического предприятия от продажи обычного кирпичного завода. И я более чем уверен, что вы можете инвестировать в Китай, но вас не допустят к покупке там стратегического предприятия.

Зачем говорить про Китай? Ради интереса узнайте, как Европа массово блокирует китайские инвестиции.

В 2018 китайская компания Yantai Taihai Group отказалась о приобретения Liefield Metal Spinning, после того, как правительство Германии пригрозило заблокировать сделку.

Суть в том, что немецкая компания производит оборудование в ядерной энергетике и аэрокосмической промышленности, и это приобретение угрожает нацбезопасности Германии.

Так же банк KFW от имени германского правительства заявил о приобретении блокирующего пакета акций энергетической компании 50Hertz и, таким образом, заблокирует приобретение этой компании китайцами.

Само же правительство Германии заявило, что снизит порог вмешательства для блокирования иностранных инвестиций в стратегические отрасли. Если раньше такой порог был на уровне 25%, то сейчас уже рассматривают сделки с приобретения инвесторами доли даже в 15%!

При этом, в зоне контроля оказываются не только большие компании, но и малые,и средние компании, что специализируются на высоких технологиях, потому как они являются более уязвимыми.

Германия не единственная развитая страна, которая начала блокировать китайские инвестиции. Похожую инициативу обсуждают и в Франции.

Несмотря на то, что Макрон является поклонником свободной торговли, он готов отступится от своих убеждений, если иностранные приобретения угрожают национальной безопасности. К примеру, как только Макрон стал президентом Франции, то он национализировал принадлежавшую иностранцам верфь STX.

Сейчас же речь идет о расширении сферы государственного вмешательства и существенно увеличить роль "золотых акций" правительства, чтобы блокировать нежелательные поглощения стратегических предприятий.

Станислас Герини, один из близких к французскому президенту политиков, по этому поводу сказал следующие слова: "Свободную торговлю не нужно путать с наивностью". Забавно, что примерно такие же слова говорят другие чиновники, критикующие китайские инвестиции.

Все это происходит на фоне того, что китайцы массово скупают стратегические предприятия Европы и у европейцев есть опасения, что китайцы захватят ключевые отрасли и технологии. А Китай уже превращается в доминирующую силу, способную вытеснить европейцев с их рынков.

И так во всех развитых странах. Вы можете купить акции Rolls-Royce, но вы не сможете купить более 15% этих акций в одни руки. И вас никто не допустит к управлению. А все потому, что у государства есть золотая акция — это небольшая доля в компании, но с неограниченными правами.

Потому я абсолютно не согласен с критикой государства в ситуации с Мотор Сич. Плохо лишь то, что у нас это законодательно не закреплено, и ранее этот вопрос спускался на тормозах.

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.