Спутник без погрома. Как гонка вооружений породила Кремниевую долину в США

А знаете ли вы, какую роль сыграло государство в развитии полупроводниковой отрасли в США?

Все начиналось с одной небольшой компании. В 1957 году группа молодых ученых решила бросить работу в "Shockley Semiconductor" и основать свой стартап. Стартап назовут — Fairchild Semiconductor.

Молодые предприниматели решили развиваться тогда в совершенно новом, но очень перспективном направлении — производстве полупроводников.

Тогда полупроводники не имели широкого применения как сейчас, а использовались только в военных технологиях. И для молодой компании это была возможность получить заказы от правительства. А заказы это деньги на новые разработки.

В духе инноваторов, они отбросили популярный тогда материал германий. Вместо него решили сосредоточится на новых разработках связанных с кремнием. Позже успехи в использовании кремния привели к кремнёвой революции. А компанию ученых назвали основателями Силиконовой долины (на англ. silicon — кремний).

Первый контрактом стала поставка 100 кремниевых транзисторов для сверхзвукового бомбардировщика B-70. Они его выиграли несмотря на то, что стоимость кремниевых транзисторов в 30 раз превышала стоимость тразнзисторов из германия. Позже компания так же выиграла контракт на поставку транзисторов для ядерной баллистической ракеты Minuteman.

Однако это были небольшие заказы, которые помогали удержаться на плаву. Прорыв в развитии случился после изобретения интегральной схемы в 1958 году.

Стоит отметить, что это было очень удачное время для компании. В 1957 СССР запустил в космос первый спутник, что грозило утратой лидерства США в новых технологиях.

Потому в ответ правительство США решило включится в космическую гонку и активно финансировать это направление. По инициативе Эйзенхауэра запустили целый ряд инициатив для развития космической отрасли, как НАСА, ДАРПА.

НАСА как раз и стали заказчиком этих интегральных схем. В 1962 НАСА объявило, что в кораблях Аполло будут использоваться схемы Fairchild. Для компании это стало возможностью наладить крупномасштабное производство и вскоре Fairchaild стала крупным поставщиком. Только в 1964 году они поставили 100 000 схем для программы Аполло.

В середине 60-х компания стала лидером рынка как в плане технологического производства, так и продаж.

Вместе с развитием начались проявляться и проблемы. Рассчитывая на значительное дальнейшее увеличение продаж, компания интенсивно финансировала средства в увеличение производственных мощностей. Однако неспособность увеличить продажи привела к тому, что эти избыточные мощности простаивали и компания начала нести убытки.

Еще одной проблемой было то, что компания выращивала высококвалифицированных специалистов, которые уходили в другие компании или основывали свои. Их потом даже назвали “Fairchildren”.

Самые известные из них:

— В 1968 двое из основателей Fairchild Гордон Мур и Роберт Нойс решили уйти и основать свою компанию - Intel.

— В 1969 Джерри Сандерс решил основать компанию AMD.

Обе эти компании являются одними из современных лидеров на рынке производства полупроводников.

Несмотря на то, что компания Fairchild так и не смогла достичь успеха в долгосрочной перспективе, она сыграла огромную роль в создании полупроводниковой отрасли в США.

Позже, учитывая значительные роль правительства в ее создании, компания сыграет роль в создании законодательства в плане контроля за иностранными инвестициями. Только это тема уже другого рассказа.

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Публикуется с согласия автора.