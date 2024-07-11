Яйца волнуют, снаряды — нет: почему украинцы готовы терпеть неэффективность власти

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Как общество может повлиять на власть — очень много комментариев с такими вопросами.

Много раз об этом писал. Нужен мощный резонанс вокруг проблемы. Такой мощный, чтобы власть не могла его игнорировать. Этот резонанс не может создать один или два человека, но его может создать общество.

Были ли примеры такого резонанса во время войны? Да, были! Яйца по 17. Которые привели к замене министра обороны.

Буквально недавно был еще один резонанс вокруг одного бизнесмена. И частично этот резонанс достиг успеха, потому что бизнесмена удалось защитить. А частично лишь потому, что фронтмены резонанса не имели четко сформулированной позиции и плана действий. Из-за чего публичные встречи с лидерами государства закончились ничем.

Поэтому не рассказывайте, что это невозможно.

А знаете, чего я очень ждал последние два года, но так и не дождался? Ждал такого же мощного резонанса вокруг дефицита боеприпасов и неспособности наших госдеятелей нарастить производство вооружения.

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И самое странное в этой ситуации, что на эту тему неоднократно говорили военные. На эту тему писали западные СМИ, вместе с комментариями наших военных. Но ни разу эта проблема так и не зацепила общество, как яйца по 17. Особенно странно, что такой пофигизм существует в то время, когда очень много ваших знакомых, близких и родственников сейчас служит. И они вам не раз рассказывали о проблемах с обеспечением, из-за чего большинство из вас постоянно что-то собираете им — авто, "Мавики", ремонты. Однако, в то же время обществу как-то пофиг на саму проблему.

И еще я очень хорошо помню, как больше года назад один комбат дал интервью в "Вашингтон пост" о проблеме с оружием. Его потом разжаловали за эту откровенность, но общество даже не хотело его защитить (посты отдельных людей на эту тему — это не резонанс).

Парадокс. В нашем обществе достаточно высокая нетерпимость к коррупции, но существует абсолютная толерантность к неэффективности.

И напоследок, если кому-то интересно, как общество может менять неэффективных чиновников, то в сотый раз напомню о Снарядном голоде в Великобритании в годы Первой Мировой войны. И как этот дефицит спровоцировал мощный резонанс с отставками премьера, министра обороны и заставил власть принять закон и заняться этим вопросом.

И вот именно такого резонанса я ждал у нас, но к сожалению, так и не дождался.

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