Блокада границы в Польше: почему конфликт назревал еще в 2022 году

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Вижу, многие думают, что никаких договоренностей с европейцами в 2022 году не было и они просто открыли для нас свой рынок.

Поэтому давайте немного напомню хронологию событий.

До начала полномасштабного вторжения основным способом логистики для украинского экспорта был морской транспорт. Причем, если говорить о зерновых, то из общих 12 млрд долл. экспорта, в ЕС экспортировали менее 2 из-за ограниченных квот и пошлин.

После того, как Россия начала полномасштабное вторжение, то они также заблокировали все наши порты.

Именно поэтому одной из первых просьб нашего правительства к европейским партнерам было использование их портовой инфраструктуры для восстановления нашего экспорта. В первую очередь зерна, потому что оно накапливалось в больших объемах, его не было уже где хранить, и это угрожало его уничтожению.

И именно поэтому для решения этой проблемы европейцы предложили нам механизм под названием "Пути солидарности".

Поскольку сама проблема была достаточно критической, то решение принималось достаточно в несвойственной для европейцев хаотичности, без обсуждения различных нюансов.

Ну то есть, мы попросили порты — и они дали нам доступ к ним. Плюс впридачу, они также открыли полностью свой рынок.

Только опять же. Когда принималось это решение, то европейцы по умолчанию понимали, что всю львиную часть продукции мы, как и раньше, будем экспортировать за пределы ЕС. Потому что первая и основная просьба с нашей стороны была именно такая.

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Проблема возникла тогда, когда наша страна в одностороннем порядке без согласования с европейцами начала наращивать экспорт зерна на европейские рынки.

Логика наших экспортеров здесь была следующая. Для чего нам экспортировать куда-то за тридевять земель, дополнительно тратя деньги на логистику по морю, если можно продавать продукцию в ЕС. Тем более, что сам процесс экспорта никто не контролирует. И так наше зерно начало не доезжать до европейских портов, а исчезать на внутреннем рынке ЕС. И проблемы бы, наверное, никто не заметил, если бы у местных фермеров не возникли проблемы со сбытом собственного зерна.

Именно так и начал формироваться конфликт, который перерос в нынешнюю ситуацию и к которому присоединились заинтересованные в этом конфликте стороны, в том числе пророссийские, которые, кстати, на фоне недовольства пропагандируют антиукраинские нарративы.

Если кто-то сомневается, что речь идет только о зерне, то Еврокомиссия выпустила пресс-релиз, что именно украинское зерно спровоцировало искривление на внутреннем рынке. И они поставили требование к нашему правительству — исправить эту ситуацию.

И кто-то здесь может сказать, что, возможно, действительно между ЕС и Украиной не было четко зафиксированных договоренностей. Однако, именно эта ситуация показывает, что с нами не работают устные договоренности и с нами нужно жестко обсуждать все условия.

Поэтому я вижу в этом большую проблему, которая в будущем может очень больно ударить по нам самим. Потому что рано или поздно, нам поставят жесткие письменные условия, которые обойти мы точно не сможем.

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