Українські козирі та китайські претензії. Три сценарії суду з "Мотор Січ" у Гаазі

Фокус з'ясував, які перспективи позову китайських акціонерів оборонного підприємства "Мотор Січ" проти України. Компанія Beijing Skyrizon оцінила свої втрати на суму 4,5 млрд доларів.

Китайська компанія Beijing Skyrizon, яка у 2015 році придбала 56% акцій українського авіабудівного підприємства "Мотор Січ", подала позов до Постійної палати третейського суду в Гаазі з вимогою стягнути з України компенсацію в розмірі $4,5 млрд Про це повідомляє Global Times — підрозділ офіційного друкованого видання Центрального комітету Компартії Китаю.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Місце компанії "Мотор Січ" в українському ВПК

"Мотор Січ" — знакове підприємство для України. Як писав Фокус у нещодавньому огляді військово-промислового комплексу України, ця компанія очолює Топ-10 українських підприємств оборонного сектору за критерієм виручки (11,4 млрд грн у 2020 році). У десятці лідерів українського ВПК "Мотор Січ" єдина компанія з приватним капіталом. Інші провідні українські виробники озброєння перебувають у власності держави. Крім китайських інвесторів, до "футбольної команди" міноритарних акціонерів підприємства також входить відомий український бізнесмен Олександр Ярославський.

"Мотор Січ" — класичне велике підприємство зі значними площами, виробничими цехами та великим штатом працівників, — зазначає в коментарі Фокусу Олександр Саєнко, військовий експерт-аналітик Незалежної антикорупційної комісії (НАКО). — Свого часу в державі вирішили, що завод не має стратегічного значення, хоч і виробляє двигуни, зокрема й для військових гелікоптерів. А сьогодні Україна намагається повернути контроль за активом, власниками якого стали китайські компанії".

Із цією метою 11 березня 2021 року РНБО винесла рішення про націоналізацію підприємства.

Тінь Росії. Чи стоять за китайськими інвесторами інтереси сусіда

Оскільки "Мотор Січ" — оборонне підприємство, історія з його спірним продажем набуває присмаку геополітики. Зокрема, важливим є питання, наскільки в тому, щоб Україна втратила контроль над заводом, зацікавлена Росія.

"У КНР зацікавлені в придбанні та використанні підприємства "Мотор Січ", оскільки китайці прагнуть налагодити власне сучасне виробництво бойових вертольотів, де стануть у нагоді українські двигуни, — коментує Ігор Ясько, керуючий партнер ЮК Winner. — Росія тут прямо не бере участі, але такому сценарію теж рада, оскільки давно веде спільні проекти з Китаєм у військово-технічній галузі”. Тобто за придбанням китайцями "Мотор Січ" може стояти потенційне посилення бойової сили Китаю як союзника Росії — воєнного противника України.

[ + – ] "Мотор Січ" Топ-10 українських підприємств оборонного сектора за критерієм виторгу Фото: motorsich.com

"Із огляду на те, що китайські компанії не публічні, а їхні бенефіціари фізособи — громадяни Китаю, важко сказати, чи справді це реальні інвестори. Адже, за словами міністра торгівлі США Вілбура Росса, Skyrizon — державна, а не приватна компанія, як це намагалася продемонструвати китайська сторона. Не менш загадковою є персона власника Skyrizon Ван Чжина, якого ЗМІ називають комуністичним олігархом", — продовжує Олена Поканевич, спеціалістка з конкуренційного права та M&A "Ліги антитрасту".

Співрозмовниця Фокусу нагадує, що президент і акціонер "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв продав акції товариства таємно — особистість покупця була прихована за анонімними офшорними компаніями, а угоду 2015 року оприлюднили лише через два роки.

"Із огляду на непрозорість угод і структури власності набувачів акцій "Мотор Січ" є ймовірність, що за ними насправді можуть стояти інтереси та вплив РФ", — підсумовує Поканевич.

Страшний суд. Якими можуть бути позиції сторін у Гаазі

На думку опитаних Фокусом експертів, китайські інвестори можуть звинувачувати Україну в порушенні права власності.

"Вони купили актив у приватного власника, витративши час на переговори та гроші на придбання, а актив де-факто націоналізували", — говорить Дмитро Горюнов, старший економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС). Те, що оборонний актив опинився в руках у китайських інвесторів, співрозмовник Фокуса пояснює відсутністю в Україні системи моніторингу прямих іноземних інвестицій щодо ризиків для національної безпеки, яка в разі потреби могла б блокувати угоди, у тому числі, й між приватними суб'єктами.

Важливо

Не по феншую. Як "Мотор Січ" посварила Україну і Китай

Як уточнює Ігор Ясько, китайські інвестори звинувачують у зловживанні концепцією національної безпеки, політизації нормальної економічної та торговельної практики, зловживанні державною владою та необґрунтованому придушенні китайських підприємств.

Тут співрозмовник Фокусу нагадує про Угоду між урядом України й урядом Китайської Народної Республіки про заохочення та взаємний захист інвестицій із 1992 року, згідно з якою будь-яка суперечка щодо розміру компенсації в разі реквізиції може бути передана до арбітражного суду. Також за умовами цієї угоди, інвестиції однієї зі сторін на території іншої сторони не можуть бути націоналізовані, реквізовані тощо, за винятком випадків, коли такі заходи здійснюються в суспільних інтересах, за дотримання встановленого законодавством порядку на недискримінаційній основі з виплатою компенсації. Тобто формально підстави для позовних вимог у китайських інвесторів є.

Утім, за оцінкою експертів, Україна має козирі, які дозволять відбити атаку китайських інвесторів.

"Антимонопольне законодавство існує в усіх розвинених країнах, тому факт того, що так звані "китайські інвестори" вирішили купити контрольну частку "Мотор Січ" без належного узгодження цієї дії з Антимонопольним комітетом України (АМКУ) виглядає сильним аргументом для України в судовому процесі", — вважає Дмитро Чурін, директор аналітичного департаменту інвесткомпанії Eavex Capital.

Важливо

"Ганьба на весь світ": інвестор з КНР назвав "нудотним фарсом" націоналізацію "Мотор Січі"

На думку Олени Поканевич, держава Україна має всі шанси захистити національні інтереси в міжнародному арбітражі.

"Націоналізували "Мотор Січ" із дотриманням китайсько-української двосторонньої інвестиційної угоди. І хоча китайська сторона має потенційне право говорити про компенсацію, Україна має право знати реального представника цих інвестицій і реального отримувача коштів", — каже Поканевич. Також співрозмовниця Фокусу дивується, як $100 млн інвестицій китайців могли перетворитися на $4,5 млрд, які тепер ті раптом вимагали в України. Цілком імовірно, що в таку суму інвестори оцінили свої втрати внаслідок неотримання прибутку протягом наступних років.

Руйнівні чвари. Як суди в справі "Мотор Січ" позначаться на бізнесі

Деякі експерти вважають, що судові розгляди навряд чи підуть на користь підприємству й економіці України загалом.

"Корпоративні події з акціями "Мотор Січ" можуть створити суттєві проблеми для господарської діяльності компанії, оскільки вона для ефективної роботи на глобальному ринку повинна мати зрозумілих кінцевих бенефіціарів", — попереджає Дмитро Чурін.

[ + – ] Ситуація із заводом "Мотор Січ" загрожує негативними наслідками для інвестиційного клімату України Фото: 112 Украина

На думку Ігоря Яська, ситуація з заводом загрожує негативними наслідками для інвестиційного клімату України в цілому та підірве авторитет держави на світовому інвестиційному ринку. Крім того, співрозмовник Фокусу не виключає зменшення галузевого експорту, що, у свою чергу, призведе до послаблення нацвалюти.

Водночас Дмитро Горюнов зазначає, що суперечки щодо власності не обов'язково вплинуть на операційну діяльність підприємства. Він нагадує, що конфлікт навколо "Мотор Січ" триває вже кілька років. Із того часу, протягом 2018-2019 років, виручка компанії спочатку трохи впала, а в 2020 році зросла.

Важливо

Безпілотник Bayraktar Akinci отримає найновіший двигун від "Мотор Січ" (відео)

"За 2021 рік, коли відбулася націоналізація, фінансової звітності ще немає, але статистика експорту свідчить про те, що справи йдуть непогано. У січні-вересні 2020 року експорт реактивних двигунів із України ("Мотор Січ" тут єдиний експортер) становив $272 млн (у Китай — $158 млн), тоді як за аналогічний період 2021 року — $292 млн (Китай — $139 млн)", — аналізує Горюнов.

Вихід із лабіринту. Яке майбутнє може очікувати "Мотор Січ"

Фокус попросив експертів змоделювати кілька можливих сценаріїв розвитку ситуації навколо підприємства "Мотор Січ". За оцінкою аналітиків Eavex Capital, найкращий для України підсумок — завершення судових справ щодо продажу акцій і залучення після цього зрозумілого європейського інвестора з бездоганною репутацією.

"Оптимістичний варіант — Україна виграє справу. Хоча зовсім позитивного сценарію тут бути не може, оскільки ми в будь-якому разі дещо зіпсували стосунки як із Китаєм, так і з Заходом", — продовжує Дмитро Горюнов.

На думку Ігоря Яська, найкращим виходом із ситуації для України буде вирішення конфлікту шляхом переговорів без подальшого загострення і, звичайно, без виплати компенсації на користь Skyrizon.

Найгірший сценарій — виплата китайцям $4,5 млрд. На думку Горюнова, крім такого песимістичного результату, можливі й "проміжні" варіанти. Наприклад, Україна може програти, але заплатити меншу суму, оскільки вимоги виглядають завищеними з урахуванням фінансових показників підприємства та реальних інвестицій. Також Горюнов не виключає, що Україна компенсує втрати Китаю якимось іншим методом, виконавши для нього великі держзамовлення тощо.

"Найпесимістичніший варіант розвитку подій — погіршення політичних і економічних відносин між Україною та Китайською народною республікою, що може супроводжуватися введенням санкцій, а також зупинкою роботи "Мотор Січ". У разі програшу України в арбітражі також можуть виникнути проблеми з виплатою компенсації", — попереджає Ясько.

Важливо

Не тільки "Мотор Січ". Чим загрожує Україні можлива заборона на китайське телеком-обладнання

Утім, настрої в сучасній Європі говорять про те, що Феміда може схилитися в бік України.

"Сьогодні світ захищає свої ключові технології. І хоча відкритість для іноземних інвестицій усе ще залишається ключовим принципом ЄС, а прямі іноземні інвестиції — основою конкурентоспроможності, уже сьогодні фокус держав змістився від економічного зиску інвестицій до оцінки ризиків національної безпеки. І Україна тут не виняток", – впевнена Олена Поканевич.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що на засіданні РНБО 11 березня секретар Ради Олексій Данілов повідомив: приватизоване в 90-х підприємство "Мотор Січ", яке виробляє авіаційні двигуни та газотурбінні установки, незабаром перейде в держвласність.