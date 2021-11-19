Безпілотник Bayraktar Akinci отримає найновіший двигун від "Мотор Січ" (відео)

Турецька компанія вироблятиме три версії безпілотника: розвідувальну, ударну та морське базування, кожна з них має українські двигуни

Генеральний директор компанії Baykar Makina Халук Байрактар в інтерв'ю "Укрінформу" розповів про плани встановлення нових двигунів для важкого безпілотника Akinci.

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"Aі-322Ф та АІ25TЛТ, інтегрованими для Akıncı в "Івченко-прогрес" та "Мотор Січ". Також є альтернатива – новий потужний двигун "Мотор Січ" МС-500. Його ми також інтегруємо в Akıncı", — розповів Байрактар.

Він також додав, що різноманітність двигунів для Akinci – це особливість платформи. Безпілотник може виготовлятися для різних цілей: розвідка, ударна версія та морське базування. Для кожної версії є власний движок.

Для "Мотор Січі", за словами Халука Байрактара, використання "МС-500 — це хороша реклама. Тому що Baykar відомий у всьому світі виробник БПЛА. Незабаром Akinci піде на експорт.

МС-500 — це двигун, який "Мотор Січ" розробила для легких вертольотів масою 3-6 тонн. Його потужність становить 1000 к.с. Виробляється з 2010 року.

Також компанія Baykar Defence опублікувала новий рекламний ролик Akinci.

Нагадаємо, у серпні Туреччина отримала на озброєння перший Akinci. Саме цей БПЛА встановив рекорд з висоти польоту – 11 054 метри.