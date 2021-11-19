Беспилотник Bayraktar Akinci получит новейший двигатель от "Мотор Сич" (видео)

Турецкая компания будет производить три версии беспилотника: разведывательную, ударную и морского базирования, каждая из них имеет украинские двигатели.

Генеральный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар в интервью "Укринформу" рассказал о планах по установке новых двигателей для тяжелого беспилотника Akinci.

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"Aи-322Ф и АИ25TЛТ, интегрированными для Akıncı в "Ивченко-прогресс" и "Мотор Сич". Также есть альтернатива – новый мощный двигатель "Мотор Сич" МС-500. Его мы также интегрируем в Akıncı", — рассказал Байрактар.

Он также добавил, что разнообразие двигателей для Akinci — это особенность платформы. Беспилотник может производиться для разных целей: разведка, ударная версия и морского базирования. Для каждой версии есть свой двигатель.

Для "Мотор Сичи", по словам Халука Байрактара, использования "МС-500 — это хорошая реклама. Потому что Baykar известный во всем мире производитель БПЛА. В скором времени Akinci пойдет на экспорт.

МС-500 — это двигатель, которую "Мотор Сич" разработала для легких вертолетов массой 3-6 тонн. Его мощность составляет 1000 л.с. Производится с 2010 года.

Также компания Baykar Defence опубликовала новый рекламный ролик Akinci.

Напомним, в августе Турция получила на вооружение первый Akinci. Именно этот БПЛА установил рекорд по высоте полета — 11 054 метра.