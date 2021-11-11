Рынок оружия. Кто в Украине лидер по продаже военной техники и сколько на ней зарабатываем

В последние годы оборонная промышленность Украины быстрыми темпами наращивает производство. Какова роль такого производства в экономике страны и кто получает дивиденды от торговли оружием.

Около 300 единиц современной боевой техники, сопровождаемых восторженными взглядами зрителей, проследовали по главной улице столицы во время военного парада в честь 30-летия независимости Украины. Многие из грозных боевых машин недавно сошли с конвейеров украинских оборонных предприятий. В 2014 году, в разгар военных действий на Донбассе, парад ко Дню независимости был гораздо скромнее — наспех отремонтированная, повидавшая виды техника буквально с Крещатика уходила на фронт. Тогда остро стоял вопрос о срочном восстановлении военно-промышленного комплекса (ВПК) страны. Фокус выяснил, как этот вопрос решается сегодня и насколько эффективно Украина конкурирует в этой сфере с другими странами.

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От развала до рассвета. Проблемы украинского ВПК

По словам Владимира Пикузо, руководителя программы "ВПК и оборона" Украинского института будущего, на момент начала боевых действий на Донбассе основным источником прибыли некоторых оборонных предприятий был ремонт советской техники для иностранных заказчиков. Так работали Киевский, Николаевский, Харьковский, Львовский, Житомирский бронетанковые заводы, Одесский, Львовский, Запорожский, Николаевский авиаремонтные заводы, завод "Авиакон" и др.

"Эти предприятия были обязаны бесплатно сохранять технику Вооруженных сил. Но в 2014 году в ходе проверок выявили, что большинство единиц техники разукомплектованы ради продажи отдельных узлов или их использования во время ремонта техники на экспорт", — рассказывает Фокусу Пикузо.

Проблемой ВПК Украины стала мировая тенденция повышения технологич­ности. От традиционной военной продукции развитые страны стараются избавиться

Вторую группу предприятий ВПК составляли опытные производства, которые сохранили кадровый конструкторский потенциал. В их числе — харьковский завод им. Малышева, где производят танки "Оплот", "Булат", киевское КБ "Луч", известное противотанковыми ракетными комплексами "Скиф", "Корсар", харьковское конструкторское бюро им. Морозова (БТР-4) и др. Такие бюро, по словам Пикузо, пытаются воспользоваться значительным увеличением госфинансирования после 2014 года и перетягивают на себя функции серийного производства, не располагая соответствующими мощностями и опытом.

Третью группу участников рынка составляли спецэкспортеры — госпредприятия с исключительными правами на экспорт и импорт вооружения. Это госкомпания "Укрспецэкспорт" и ее дочерние предприятия в составе концерна "Укроборонпром".

"Пользуясь статусом единых прибыльных предприятий ВПК, спецэкспортеры часто паразитировали на производственных предприятиях, забирая себе через посреднические контракты львиную долю маржинальности военной продукции", — отмечает Пикузо.

"Долгое время украинская оборонная промышленность находилась не в приоритете у власти и рассматривалась как инструмент заработка, результатом чего стала истощенность научно-технологической базы, отсутствие производства оборудования для электронного машиностроения, высокий средний возраст работников отрасли, незначительное количество разработок с использованием прорывных перспективных технологий", — констатируют в Минстратегпроме. Это ведомство, созданное летом 2020 года, в том числе отвечает за военно-промышленную политику.

Оксана Сыроид, вице-президент по публичной политике и управлению Киевской школы экономики, в качестве двух главных проблем ВПК называет бюджетирование и ценообразование. Первая заключается в отсутствии долгосрочного планирования оборонных закупок, поэтапного, расписанного по годам на 20–30 лет плана переоснащения армии.

"Оборонный бюджет Украины составляет несколько строк, тогда как в США это документ на 300 страниц, где детально и с обоснованиями расписано, сколько пойдет на зарплаты, обучение, закупку техники того или иного вида, запчастей и пр., — объясняет Сыроид. — В Украине в подобной прозрачности не заинтересованы, так как отсутствие детализации по программно-целевому методу оставляет больше возможностей для коррупции".

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Что касается ценообразования, то, по мнению Сыроид, оборонная промышленность остается единственной отраслью, где продолжают действовать принципы советской плановой экономики. Ведь в постановлении Кабмина о ценообразовании при производстве вооружений и военной техники прописаны нормативы относительно уровня зарплат, норм прибыли и др.

"Производитель, как частной, так и государственной форм собственности, который не придерживается этих нормативов, не сможет поставлять свою продукцию на вооружение украинской армии. А предприятия заинтересованы в том, чтобы их изделия ставили на вооружение, платят за это большую коррупционную ренту. И дело не только в госзаказе. Поскольку Украина — воюющая страна, за рубежом более охотно покупают украинскую технику, прошедшую испытание войной" — говорит Сыроид.

Названные проблемы украинского ВПК не решены. Впрочем, Владимир Пикузо отмечает, что украинский ВПК вышел на качественно новый уровень в связи с увеличением как госфинансирования, так и растущего интереса со стороны иностранных заказчиков.

Кто в деле. Укроборонпром и важнейшие оборонные предприятия Украины

Ведущую роль в украинском ВПК продолжают играть предприятия, контролируемые государством через концерн "Укроборонпром", Минстратегпром или Космическое агентство. Как отмечает офицер по коммуникациям и адвокации Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО) Андрей Муравский, в госконцерн "Укроборонпром" входит 118 предприятий, из них 21 находится на временно оккупированной территории, а прибыль показывают лишь 28 компаний.

В числе важнейших оборонных предприятий Муравский называет Харьковское КБ машиностроения им. Морозова, завод им. Малышева, КБ "Луч", авиастроителя ГП "Антонов", производителя авиадвигателей компанию "Ивченко-Прогресс", изготовителя силовых установок для военных кораблей "Зоря — Машпроект".

[ + – ] Что производят и куда везут свою продукцию компании оборонного сектора Украины Фото: Людмила Лысак (инфографика)

"ПТРК "Скиф" и "Корсар" от КБ "Луч" в последние годы стали едва ли не самым популярным оружием Украины на внешнем рынке, — рассказывает Фокусу Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения. — Саудовская Аравия с 2018 года закупила около 400 комплексов ПТРК и несколько тысяч ракет к ним, а ОАЭ стала первым заказчиком значительной партии новых РСЗО "Ольха-М". По словам Бадрака, на стадии принятия решения о закупке украинских РСЗО "Ольха-М" и, возможно, новых ракетных комплексов "Нептун" находится Пакистан.

Государственный ВПК ожидают реформы, о чем Фокусу сообщили в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности.

"В июле 2021 года Верховная Рада поддержала законопроект №3822, который должен стать базой для трансформации "Укр­оборонпрома" в прозрачные компании с корпоративным управлением в соответствии с международными стандартами, — говорит Александр Саенко, военный эксперт-аналитик Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО). — Это критически важно для национальной безопасности, евроатлантической интеграции, повышения конкурентоспособности ВПК".

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Однако государственной монополии в ВПК нет. Как отмечает Андрей Муравский, за пять лет доля частных предприятий в выполнении оборонного заказа увеличилась с 23% до 54%. Частные компании также активно работают на экспорт. В первую очередь эксперт называет производителя авиадвигателей "Мотор Сич", собственником которого, по его словам, стали китайские компании, а государство пытается вернуть над ним контроль. В числе успешных частных производителей бронетехники эксперты называют компании "Укрспецтехника", "Практика", "Украинская бронетехника".

По словам Муравского, "Практика" поставляет бронеавтомобили "Казак-5" в Саудовскую Аравию, "Украинская бронетехника" — бронеавтомобили "Варта" в Африку. Частные производители отличаются гибким подходом, активнее используют новейшие разработки.

Привкус геополитики. Сколько денег приносит Украине торговля оружием

В 2021 году, по подсчетам Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), затраты на оборону в мировом масштабе составили $1,98 трлн. Из них $5,9 млрд — доля Украины, что соответствует 34-й позиции. Среди экспортеров вооружения за 2016–2020 годы Украина занимает 12-ю позицию с долей в мировом объеме экспорта 0,9%. В структуре украинского экспорта, по данным SIPRI, "оборонка" составляет 2%. Статистика Госстата не выделяет такой экспорт в отдельную категорию. Но можно предположить, что речь идет об объеме порядка $1 млрд.

Впрочем, экономический эффект — не ключевой приоритет ВПК. Оксана Сыроид отмечает, что оборонная промышленность воюющей Украины в первую очередь должна отвечать военным угрозам. Учитывая, что страна в основном ведет сухопутные военные действия, необходимо долгосрочно развивать не только бронетехнику, но и новый флот и ракетный комплекс.

[ + – ] Место под солнцем. На рынке вооружения — высокая конкуренция. Украинские компании теряют заказы из-за промедления в производстве и поставках Фото: Getty Images

Есть еще один фактор, почему ВПК — очень важный сектор для Украины.

"Оборонная промышленность выступает рычагом геополитических отношений. Ведь государство не должно продавать оружие своим противникам и их союзникам, но может поставлять вооружение врагам своих врагов", — говорит Сыроид. Указанные факторы в приоритете по сравнению с экономическим эффектом. Тем не менее в НАКО отмечают, что украинская "оборонка" выживает только за счет экспорта — в структуре сбыта он составляет около 75%. Например, в 2019 году госконтракты принесли ДК "Укр­оборонпром" около 7,5 млрд грн, а экспорт — 23,4 млрд грн.

В 2021 году госконцерн наращивает объемы производства и экспорта. По словам директора "Укроборонпрома" Юрия Гусева, за первое полугодие объем производства на предприятиях концерна вырос на 19,5% — до 16,6 млрд грн по сравнению с первым полугодием 2020 года. Он также отмечает, что объем заключенных контрактов спецэкспортерами за первое полугодие вырос на $239 млн — до $393 млн, а поступление средств от выполнения контрактов — на 75%, до $317,5 млн.

Валентин Бадрак говорит, что на мировом рынке вооружений сейчас популярны высокоточные средства поражения, радары, средства радиоэлектронной разведки, бронетехника, средства радио­электронной борьбы (РЭБ), силовые установки для военных кораблей, авиационные двигатели. Также востребованны сервисные услуги по ремонту и модернизации техники.

"Конкурентоспособность украинского ВПК следует оценивать не в абсолютных критериях, а в относительных, потому что еще во времена "холодной войны" произошел передел мира на сторонников западных и советских (постсоветских) вооружений. В своем сегменте Украина набирает обороты, особенно на фоне технологического истощения России", — считает Валентин Бадрак.

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Украина не всегда успевает воспользоваться выгодной конъюнктурой. В качестве примера Бадрак приводит ситуацию с Индией, которая считалась вотчиной РФ (ранее СССР), но недавно отказалась от совместного с Россией проекта создания военно-транспортного самолета. Индии самолеты ДП "Антонов" были более интересны, чем западные аналоги, пусть и высококачественные, но более требовательные к условиям эксплуатации. Однако из-за промедления выполнения Украиной контракта по модернизации более 100 Ан-32 Индия приобрела 56 военно-транспортных самолетов Airbus C295. Сервис YouControl оценивает экспорт ДП "Антонов" в 2020 году в скромные 14–20 млн грн, тогда как в 2019-м доход предприятия от экспорта составлял 1,5–2 млрд грн, а в 2018-м — 3–3,5 млрд грн. Ранее поставки шли в Турцию, Великобританию, Индию и другие страны.

По мнению Александра Саенко, глобальной проблемой отечественного ВПК стала мировая тенденция повышения технологичности и качества вооружений, тогда как от традиционной военной продукции развитые страны стараются избавиться в преддверии технологического скачка.

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"Как только страна-потребитель продукции украинского ВПК получает финансовую способность покупать более технологичное оружие, Украина начинает терять этот рынок. И это касается даже внутреннего украинского рынка", — заключает эксперт.

Впрочем, прецеденты высокотехнологичного военного экспорта у страны тоже есть.

"Украинцы помогли Китаю создать системы управления для авианосцев и развить разработки военно-транспортных самолетов. На ЗМКБ "Прогресс" им. Ивченко работают над улучшением авиационного двигателя для китайского истребителя пятого поколения. Для иностранных заказчиков разрабатываются новейшие радары и двигатели для кораблей", — говорит Валентин Бадрак.

Собеседник Фокуса подчеркивает, что некоторые страны готовы вывести военно-техническое сотрудничество с Украиной на стратегический уровень, например, это касается беспилотников Bayraktar Akıncı, которые будут собраны в ближайшее время. Турецкий производитель планирует устанавливать на них украинские двигатели. Эти боевые беспилотники уже есть на вооружении и в Украине, и в Турции.