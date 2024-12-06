В Хмельницком Фонд госимущества предложил арендовать недвижимость площадью 1 кв м. (фото)

Начальная стоимость недвижимости составляет 176 грн, однако со всеми сборами и взносами эта сумма составит более 6,7 тыс. грн.

В Хмельницком региональное отделение Фонда государственного имущества Украины предложило через аукцион арендовать часть помещения площадью один квадратный метр. Соответствующее объявление об аукционе обнародовано на сайт e-tender.

Арендовать один квадратный метр предлагается на первом этаже здания магазина по адресу: ул. Ивана Франко, 55.

Расположение недвижимости на карте Фото: Скриншот

Аукцион стартует 7 января и начнется с цены в 176 грн 22 коп, а размер одного шага составит 1,76 грн или 1% от начальной суммы.

В то же время победителю аукциона нужно будет дополнительно оплатить 710 грн регистрационного взноса, а также 6 056 грн — гарантийного взноса.

Условия тендера Фото: Скриншот

Ограничений целевого назначения выставленной на аукцион недвижимости нет, однако по фото, которые обнародованы в заявке, непонятно где именно Фонд госимущества предлагает арендовать часть помещения.

Фото: Фонд госимущества

На двух фотографиях показан внешний вид здания, а на третьей — здание изнутри. Но там лежит много посторонних вещей и нельзя понять, с какой стороны именно помещение сдается в аренду.

Напомним, 5 декабря "5 канал" сообщил, что МВД планирует арендовать помещение для сервисного центра у компании, в которой могут быть российские бенефициары.

Фокус также писал о том, как в Киеве бойцу "Азова" Радиславу Филько отказали в аренде квартиры из-за протезов на ногах.