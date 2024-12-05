МВД планирует арендовать помещение для сервисного центра у компании, в которой могут быть российские бенефициары, — СМИ

В МВД планируют переезд крупнейшего сервисного центра в помещение мебельного ТЦ, которым могут владеть иностранцы с бизнесом в России. Об этом говорится в материале 5 канала.

Журналисты пишут, что с 1 января 2025 года руководство ГЦС МВД планирует осуществить переезд крупнейшего современного сервисного центра в Украине, который был открыт только в 2021 году.

При этом помещение, куда планируется переезд, находится на Большой кольцевой дороге, где уже на расстоянии 500 метров находится другой Сервисный центр МВД №8047 (Большая Кольцевая, 110-А).

"Новое арендованное МВД помещение будет находиться по улице Большая Кольцевая, дом 110, где сейчас размещается сеть мебельных центров "Аракс". То есть, фактически создается "дубль"", — говорится в материале.

По данным открытых реестров, компания, у которой ГЦС МВД планирует взять в аренду помещение, может быть связана с РФ. В частности, владельцем сайта сети мебельных центров "Аракс" araks.ua указывается ООО "ФИЕСТА" (код ЕГРПОУ 32792074). ООО "ФИЕСТА" по состоянию на 23.02.2022 имела владельцев из Российской Федерации. На ООО "Фиеста" по состоянию на 23.02.2022 также была зарегистрирована торговая марка "АРАКС", которая, по данным OpenData, имела владельцев из РФ.

Как отмечается в материале, из Реестра вещных прав следует, что сейчас помещение находится в ипотеке. Ипотекодателем является упомянутое ООО "ФИЕСТА", а ипотекодержателем "Черноморский банк торговли и развития", зарегистрированный в Греции.

В июне 2023 года компания ООО "ФИЕСТА" изменила данные об учредителях. Так, был удален основатель Межлумян Арарат Грантович, который был гендиректором "ООО "Рентсервис", что находится в Москве. Вместе с тем, среди учредителей остается Чиркинян Артем Грайрович, который якобы является гражданином Германии, хотя в российских реестрах значится как лицо с российским "ИНН 772860730022", которое является учредителем ряда российских компаний, в частности был основателем "ООО "ПРИМАВЕРА".

"Конечный бенефициарный владелец ООО "Фиеста" Чиркинян Грайр Владимирович, с которым МВД заключает договор на аренду ГСЦ МВД, также имеет российский "ИНН 771583890710", который был выдан налоговой инспекцией Москвы. Ни один из владельцев ООО "Фиеста", судя по открытым источникам, не имеет украинского гражданства", — указывают расследователи.