МВС планує орендувати приміщення для сервісного центру в компанії, в якій можуть бути російські бенефіціари, — ЗМІ

У МВС планують переїзд найбільшого сервісного центру до приміщення меблевого ТЦ, яким можуть володіти іноземці з бізнесом в Росії. Про це йдеться у матеріалі 5 каналу.

Журналісти пишуть, що з 1 січня 2025 року керівництво ГЦС МВС планує здійснити переїзд найбільшого сучасного сервісного центру в Україні, який було відкрито лише у 2021 році.

При цьому приміщення, куди планується переїзд, знаходиться на Великій кільцевій дорозі, де вже на відстані 500 метрів знаходиться інший Сервісний центр МВС №8047 (Велика Кільцева, 110-А).

"Нове орендоване МВС приміщення буде знаходитися по вулиці Велика Кільцева, будинок 110, де нині розміщується мережа меблевих центрів "Аракс". Тобто, фактично створюється "дубль".", – ідеться у матеріалі.

За даними відкритих реєстрів, компанія, у якої ГЦС МВС планує взяти в оренду приміщення, може бути пов’язана з РФ. Зокрема, власником сайту мережі меблевих центрів "Аракс" araks.ua вказується ТОВ "ФІЄСТА" (код ЄДРПОУ 32792074). ТОВ "ФІЄСТА" станом на 23.02.2022 мала власників з Російської Федерації. На ТОВ "Фієста" станом на 23.02.2022 також було зареєстровано торговельну марку "АРАКС", яка, за даними OpenData, мала власників з РФ.

Як зазначається в матеріалі, з Реєстру речових прав випливає, що наразі приміщення знаходиться в іпотеці. Іпотекодавцем є згадане ТОВ "ФІЄСТА", а іпотекодержателем "Чорноморський банк торгівлі та розвитку", зареєстрований в Греції.

В червні 2023 року компанія ТОВ "ФІЄСТА" змінила дані про засновників. Так, був видалений засновник Межлумян Арарат Грантович, який був гендиректором "ООО "Рентсервис", що знаходиться у Москві. Разом з тим, серед засновників лишається Чіркінян Артем Грайрович, який нібито є громадянином Німеччини, хоча в російських реєстрах значиться як особа з російським "ИНН 772860730022", яка є засновником низки російських компаній, зокрема був засновником "ООО "ПРИМАВЕРА".

"Кінцевий бенефіціарний власник ТОВ "Фієста" Чіркінян Грайр Володимирович, з яким МВС укладає договір на оренду ГСЦ МВС, також має російський "ИНН 771583890710", який було видано податковою інспекцією Москви. Жоден з власників ТОВ "Фієста", судячи з відкритих джерел, не має українського громадянства", – вказують розслідувачі.